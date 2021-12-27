中日防长视频通话 日防相：台海和平稳定对日本安全极为重要

中国国务委员兼国防部长魏凤和12月27日与日本防卫大臣岸信夫视频通话。中国国防部表示，魏风和此次是应约同岸信夫通话，日本防卫省则介绍二人当天的通话进行了约2个小时。

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据中国国防部新闻局官方微博“国防部发布”发表的声明介绍，“魏凤和说，中日互为重要近邻和合作伙伴，友好交往历史源远流长。明年是中日邦交正常化50周年，双方应按照两国领导人达成的重要共识，提升战略互信，妥处矛盾分歧，实现合作共赢。在东海和钓鱼岛问题上，中国将坚定维护领土主权和海洋权益，双方应着眼两国关系大局，努力维护东海局势稳定。在历史问题上，日方必须正视历史、以史为鉴，这才是正确态度和明智选择。中日防务部门应加强高层交往和务实合作，进一步拓展海空联络机制内容，共同管控风险，防止矛盾升级，不断提升防务合作水平。魏凤和还就亚太地区形势、台湾、南海等问题阐明中方原则立场。”

日本防卫省发表的声明说，“两位部长就日中关系和地区局势交换了意见。关于东海局势，包括尖阁列岛（中国称钓鱼岛）周边水域，岸信夫大臣表示，日本反对以胁迫手段单方面改变现状的企图，日本对这种行动表示严重关切，同时指出了诸如中国人民解放军和中国海警局船只活动等个别事件。岸信夫大臣强烈呼吁自我克制。”日方声明续称，“岸信夫大臣还提到了台湾局势，并表示台湾海峡的和平与稳定对日本的安全以及国际社会的稳定极为重要。日本将继续密切关注相关事态发展。”

日方声明称，“此外，岸信夫大臣表示，日本强烈反对任何以胁迫手段改变现状的单边企图，以及任何加剧南中国海问题紧张局势的活动。岸信夫大臣还对今年2月实施的 《中国海警法》表示严重关切。此外，岸信夫大臣对中国不透明的国防预算增长以及军事力量的现代化和加强表示强烈关注。”

日方声明称，“两位部长确认了在日本和中国防务部门之间及时建立一条热线，以提高海上和空中通信机制的有效性的重要性。两位部长还同意在他们强有力的领导下于2022年底前开始运行该热线的目标。”

岸信夫周一在推特上写道，“第二届日中国防部长视频会议召开。我与中国国防部长魏凤和先生进行了两个小时的会谈，我们交换了我们的意见和关切。我直接向他转达了我们对海上巡逻艇活动和基于武力改变现状的单方面企图的反对，以及包括日本在内的国际社会的极其严重的关切，并敦促他保持强烈的克制。”

岸信夫称，“‘台湾海峡的和平与稳定’对日本的安全和国际社会的稳定至关重要，中国的军事活动已成为该地区和包括日本在内的国际社会的强烈安全关切，中国需要准确了解这些关切。我们作为同行，强烈呼吁必须负责任地采取行动。”岸信夫称，“我们对中国有很多关切，我们需要与他们公开沟通。我们需要对他们说我们需要说的话。”