韩国防部：对前驻韩美军司令涉华言论深感意外

自首尔方面消息，韩国国防部发言人夫胜粲12月27日在例行记者会上就前驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯（Robert B. Abrams）本周在受访时提到“韩美作战计划应涵盖应对中国方案”的发言表示，韩国国防部对该表述感到十分意外，不对此个人观点进行评论。

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已从美军退役的艾布拉姆斯本周接受了美国之音韩语部节目的采访。艾布拉姆斯就朝鲜近来所进行的导弹试射、武器发展对韩美盟军构成的威胁，是否应恢复韩美联合演习和有关战事指挥权的过度等问题予以回答。他在回答主持人第一个问题前刻意强调自己已从美军退役，在采访中是以个人名义回答提问。

就朝鲜试射的中短程导弹对韩美军队构成的威胁程度提问，艾布拉姆斯认为，朝方进行的导弹试射其本身并不构成“严重的威胁”。他称，尽管有人将朝方此举叫做“挑衅行为”，但他在担任驻韩美军司令的两年半中从未因朝鲜试射导弹而感到受到挑衅。艾布拉姆斯强调，但朝鲜持续发展固体燃料的弹道导弹对韩国、驻韩美军和日本构成了“一项严重威胁”。因为固体燃料的弹道导弹藏匿性更强，更具准确性，运载能力更强并能运送核武器。

艾布拉姆斯称，与朝鲜进行的导弹试射相比，这些固体燃料的弹道导弹本身才是“严重的威胁”。韩美两国防长在本月2日举行的年度例行安保会议（SCM）上商定更新作战计划，以应对朝鲜核武器和导弹能力升级，并批准了新版战略规划指南（SPG）。对此，主持人问，“为何在这一时间达成协议，为什么是现在？”

艾布拉姆斯称，当下保卫韩国依据的计划版本是根据2010年第42届韩美安保协议会时批准的战略规划指南，至今已有11年的时间。艾布拉姆斯称，他2018年11月到任驻韩美军司令时对手头上的作战计划进行了详细审查，并于2019年3月作为司令领导了首次军演后意识到需要一个新的作战计划，以应对自2010年后新出现的所有变化。艾布拉姆斯称，他于2019年夏天提出了更新战略规划的要求，但随后并未得到韩国国防官员的支持。

艾布拉姆斯称，因此他判断，美韩防长今次批准新版战略规划指南是美国防长奥斯汀与韩国防长大力沟通的结果，且早该这样做了。随后就当下版本的战略规划指南是否满足需求的问题，艾布拉姆斯对朝鲜自2010年发展的新的导弹和武器能力加以总结。此外，他提出，中国人民解放军自2010年来“显著增加”了对和围绕朝鲜半岛的存在。他称，“这不是个秘密”。

艾布拉姆斯称，在过去的3年里，中国违反韩国防空识别区的行为以及中国渔船在韩国附近海域沿北方界限“非法捕鱼”的行为增加了300%。艾布拉姆斯称，“因此，这些都是在作战计划中必须考虑的事情的迹象，而目前的战略规划指南并不包含这些内容。”

据韩联社周一报导，夫胜粲对此表示，在韩美安保会议取得最佳成果的时期，不理解艾布拉姆斯此番言论的意图何在。韩美在会上批准的战略规划指南旨在应对朝鲜日益增长的核导威胁。