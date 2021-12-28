日澳据报将于明年1月签署《互惠准入协定》

据日本《读卖新闻》12月27日报导，日本和澳大利亚政府正就明年1月签署《互惠准入协定》（RAA）进行最后协调。该协定将建立日本和澳大利亚军事人员互访、开展训练和联合行动的法律框架，大幅简化相关手续。两国一旦签署协议，澳大利亚将成为继美国之后第二个与日本缔结类似协定的国家，将进一步加强这两个同为美国盟友国家之间的军事合作。

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报导引述多名政府官员的话称，与以美军长期驻留日本为前提的《日美部队地位协定》不同，这是第一次以联合训练为前提缔结《互惠准入协定》。如果日本首相岸田文雄对澳大利亚的访问计划在明年1月得以实现，他将与澳大利亚总理莫里森共同签署该协定。不过，如果岸田访澳的计划因新冠疫情而推迟，该协定将由日本驻澳大使代理签署。

日澳两国关于《互惠准入协定》的谈判于2014年7月开始，但出于对日本死刑制度的担忧，澳大利亚方面一直对签署协定存有保留。

报导称，两国政府正在加速谈判，以共同应对中国向东海和南海扩张的威胁。协定还对在日本犯罪的澳大利亚军事人员的刑事诉讼程序进行了安排，使他们在执行公务（如训练）时不受日本的管辖，而在不执行公务时则受日本法律管辖。

据悉，为了使协定生效，日澳需要在各自国内立法。 日本政府正计划向将于明年1月召开的国会会议提交一项法案。

日本海上自卫队今年秋天首次对澳洲军舰艇提供了“武器等防护”，它规定可使用武器来保护外国舰艇和飞机。澳大利亚是继美国之后的第二个被自卫队提供“武器等防护”的国家。日澳《互惠准入协定》签订后，日美澳三国的共同训练将更容易在日本国内开展。日本还在与英国就签署《互惠准入协定》进行洽谈，法国也表现出相同的意愿。