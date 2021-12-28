菲律宾向韩企定购两艘军舰 价值5.56亿美元

菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)12月28日签署了为菲律宾海军从韩国现代重工集团(HHI) 订购两艘新的轻型护卫舰的协议。韩国现代重工同意根据菲律宾的要求在2026年之前为其建造并交付两艘3200吨级的轻型护卫舰。这并非该集团首次与菲律宾签署军购合同。

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洛伦扎纳周二通过脸书表示，“今天，我签署了为我们菲律宾海军购买两艘具有反舰、反潜和防空作战能力的全新轻型护卫舰的合同。”他称，“由于轻型护卫舰将由现代重工（HHI）制造，该公司也建造了我们的‘黎刹’级护卫舰，我们可以保证我们现有海军平台的通用性和互操作性，以及维护和修理的便利性。”

近几十年来，菲律宾海军长期装备不足，甚至出现了二战时期的美国军舰仍在军中服役的情况。直到2010年，时任菲律宾总统阿基诺三世（Benigno Aquino）执政时期才开始审慎展开海军现代化。轻型护卫舰和护卫舰属于小型快速战舰，主要用于保护其他船只免受攻击。

菲律宾于2016年向韩国订购两艘排水量为2600吨的导弹护卫舰，共耗资180亿菲律宾比索（约合3.6亿美元）。这两艘导弹护卫舰均同样由韩国现代重工负责建造，其中“何塞·黎刹”号护卫舰为首舰。

考虑到新冠疫情情况，周二双方的合同签署仪式通过在线上举行。来自菲律宾国防部和海军的代表团以及韩国现代重工的代表参加了此次会议。

韩国现代重工海军和特种船业务部门的首席运营官在公司声明中说，“对菲律宾共和国和大韩民国国防工业的合作日益加强感到自豪，公司将继续作为菲律宾武装部队现代化项目的可靠伙伴进行合作。”

据悉，马尼拉近年来已从澳大利亚购买了两艘前美国海岸警卫队的巡逻快艇和三艘登陆艇，以及从日本购买了海岸警卫队的巡逻艇，以加强其在南中国海的存在。