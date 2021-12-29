日本首相下周将访问澳大利亚 讨论印太安全问题

据英国《金融时报》12月29日报导，日本首相岸田文雄计划下周访问澳大利亚，与澳方讨论印太地区的防务和安全问题。外交官们说，这次访问是在过去几天双方的密集谈判后决定的。访澳期间，预计岸田文雄将与澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）正式签署日澳《互惠准入协定》（RAA）。

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报导称，一位日本政府官员证实，包括国防问题在内的地区安全问题将是两国领导人会谈的首要议题。其他了解访问组织情况的消息人士说，日方还寻求带来一个“有限的”贸易代表团参加访问，讨论日本在澳大利亚的进一步投资和供应链安全。

对澳大利亚的访问将是岸田文雄自今年10月担任首相以来的首次海外峰会。他出席了10月在英国举行的第26届联合国气候变化大会（COP26）会议。此前，岸田文雄原本计划保持新任日本首相外访的长期传统，将美国作为他正式访问的首个国家。

在亚太地区军事和外交紧张局势加剧的背景下，岸田文雄和莫里森预计将签署日澳《互惠准入协定》。两国关于《互惠准入协定》的谈判于2014年7月开始，但出于对日本死刑制度的担忧，澳大利亚方面一直对签署协定存有保留。

就岸田文雄选择澳洲作为他首次外访举行双边峰会的意义，一位日本政府官员向《金融时报》解释称，“澳大利亚和日本一样，是‘四方安全对话’（Quad）的成员，其与中国有贸易争端”。

根据澳大利亚政府2020年11月的公告，旨在促进日本自卫队和澳大利亚国防军之间加强合作的《互惠准入协定》，允许双方“更快、更少的行政管理”部署部队。澳大利亚将成为继美国之后第二个与日本达成此类协议的国家。

《产经新闻》星期三还独家报导称，日本和澳大利亚政府正在考虑修改《日澳安全保障联合宣言》。目前的《宣言》文本侧重于针对朝鲜的核、导弹和恐怖主义的安全合作。

2007年3月，日澳发表《日澳安全保障联合宣言》，这是日本战后与美国以外的国家签署的首个防务合作文件，并由此确立了外长和防长的“2+2”定期会晤，双方军事合作机制化得以确立。

报导称，新版本的《日澳安全保障联合宣言》提出了深化合作的政策，以促进“自由开放的印度-太平洋”。除了在“四方安全对话”框架内扩大与印度的合作外，还将强调加强与东盟、太平洋岛国和欧洲国家的关系。

在有待扩大的安全合作领域，日本自卫队和澳大利亚国防军将把加强威慑和应对能力放在首位。除了在新的国防、经济安全领域的空间和网络方面的信息共享和技术合作外，还将包括共享更敏感信息的措施。