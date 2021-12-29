韩总统候选人：政府试图在中美间扮演调停者，终以失败告终

韩国最大在野党国民力量总统候选人、前检察总长尹锡悦12月28日在出席活动时发言称，韩国政府试图在中国和美国之间扮演调停者的角色，“但最终以失败告终”。

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尹锡悦周二出席了由韩国美国商会举办的论坛活动。他在活动上发言称，韩国领导层对北京的“倾斜政策”打破了以前的外交平衡，当时首尔“在韩国、美国和日本之间的强大合作基础上与中国打交道。”

尹锡悦称，“政府试图在中国和美国之间扮演调停者的角色，但这以失败告终。”他说，这种政策造成了韩国年轻人不喜欢中国的局面，“与过去不同的是，中国人，主要是年轻人，也不喜欢韩国”。

一些政治评论家和执政的共同民主党成员迅速谴责尹锡悦的发言损害了韩国的国家利益。中国是韩国最大的贸易伙伴，提供约25%的出口收入和21%的进口价值。

执政的韩国共同民主党竞选委员会发言人说，尹锡悦的这一评论“令人震惊”，“低级”地将国家之间的外交关系降低到是否谁喜欢谁。

该党发言人在一份声明中说，“中国是（韩国）安全、经济和气候问题上的重要合作伙伴。如此轻易地否定（与中国）关系的尹某，怎么能负责韩国的外交呢？”

尹锡悦是在回答有关韩国对中国的严重出口依赖的问题时作出的以上答复。他说，”尽管本届政府采取了向中国倾斜的政策，但大多数韩国人，特别是年轻人，并不喜欢中国。”

尹锡悦补充说，韩国和中国的人民曾经对彼此抱有好感，并将关系的恶化归咎于文在寅政府的“亲中”政策。

曾在文在寅任内担任韩国司法部长的曹国在推特上对尹锡悦的相关言论加以批评。曹国认为，尹锡悦的此番言论“决心毁掉（韩国的）外交和安全”。今年1月从韩国司法部长职位下来的秋美爱也批评尹锡悦的言论是“可笑的外交声明”。

尹锡悦所属的国民力量党发言人在一篇评论中说，“尹锡悦周二的言论指出了文在寅政府胆怯的中国政策是如何导致韩国、韩中关系恶化以及两国年轻一代之间的情感冲突。”

据韩联社报导，韩国民调机构HANGIL Research于29日发布的一份数据显示，有56.6%的韩国选民认为共同民主党和国民力量有必要更换总统候选人。据悉，韩国总统大选预计于2022年3月9日举行。