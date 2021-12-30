伊朗：发射运载火箭 将3个研究装置送入太空

伊朗30日宣布，已利用卫星运载火箭将3个研究装置送入太空。在此同时，美国和伊朗的非直接谈判在奥地利进行，以挽救2015年核协议。

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伊朗国防部太空部门发言人艾哈迈德·侯赛尼（Ahmad Hosseini）说：“凤凰号（Simorgh）运载火箭已将3个研究装置送进太空。”

侯赛尼并说，“这次发射的预期研究目标已经达成”；但他并未详述这次研究的性质为何。

“这次是初步发射，我们将在不久的未来进行作战发射。”

伊朗国家电视台播放火箭从一座沙漠发射台升空的画面。电视台没有透露火箭发射地点，但美国媒体这个月稍早曾报导，位于北部城市塞姆南（Semnan）的伊朗太空中心正在为太空发射任务做准备。

伊朗2月曾宣布，已透过迄今“最强大”的固体燃料发动机，成功试射圣驹（Zoljanah）卫星运载火箭。伊朗当局表示，圣驹火箭能将卫星送入距离地面500公里高的轨道，有效载荷为220公斤。

美国与伊朗长期结怨，美方担忧这种将卫星送至轨道的长程弹道技术也能用来发射核子弹头。德黑兰当局则否认美国这项指控。

伊朗去年4月宣布，已成功将第一枚军事卫星发射进入轨道，先前数月多次试射都以失败告终。