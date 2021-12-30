日本将加入东盟国防部间紧急联络机制

自东京方面消息，日本防卫大臣岸信夫12月28日与文莱国防部第二部长哈尔比（Halbi bin Mohammad Yussof）举行视频会谈。据日本防卫省介绍，岸信夫指出，日本将加入东盟（ASEAN）国防部间的紧急热线网，即“东盟直接通信基础设施”。

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文莱担任今年东盟组织的轮值主席国。就他们二人的会谈内容，日本防卫省的声明称，“两位部长就双边防务合作与交流交换了意见，并欢迎文莱和日本完成防务合作与交流备忘录的内容。我们还同意继续通过各种交流项目，包括高层交流、港口访问和联合培训，加强两国国防当局之间的关系。”

日方声明称，“此外，岸信夫大臣在就多边防务合作与交流交换意见后宣布，日本将加入‘东盟直接通信基础设施’（ADI）。我们将积极利用ADI，促进日本和东盟之间更紧密的合作，并共同为区域和平与稳定作出积极贡献。哈尔比部长对此表示欢迎。”

日方声明称，“两位部长就该地区的最新发展交换了意见。岸大臣强调了航行和飞越自由的重要性以及遵守国际法的必要性，包括《联合国海洋法公约》（UNCLOS），并指出需要向国际社会发出信息，即我们强烈反对任何以武力改变现状的单方面企图或任何加剧紧张局势的行动。”

此外，岸信夫呼吁尽快落实东盟就缅甸局势“达成的“五点共识”。他称，日方将尽最大可能支持东盟的努力。

据了解，“东盟直接通信基础设施”是为了在发生紧急事态时，方便各国国防部之间相互联络。由于需要完善线路，日本将在2022年度以后加入该联络网。文莱呼吁东盟成员国以外的国家参与，目前已有澳大利亚加入该联络网。