日本感染扩大 首相呼吁忘年会新年会戴口罩

29日，日本全国累计确诊病例501例， 自大约两个月前的 10 月 16 日以来，一天内宣布的感染人数首次超过 500人。岸田首相30日发表面向日本国民的致辞，他说：“非常感谢你们今年给予我的帮助。

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回顾今年一年，我做了一个视频，在推特的视频是简短的，请大家一定按照这一链接，看油管上的整个内容。”他在推特上说：“祝大家新年快乐。”同时呼吁为了防止感染扩大，大家在新年会和忘年会上请戴口罩。

在4分12秒的视频中，他感谢国民在防止新冠感染传播上的合作，并呼吁国民在年末和新年放假期间在防止奥米克戎毒株传播方面继续给予合作。他说：“岸田政权明年也将继续回应广大国民的希望，认真倾听国民的声音，推进宽容的政治。”他还表示：“重要的是继续彻底追求对人民来说最有价值的东西，让我们一起建设更美好的未来。”

30日，岸田文雄首相在视频发布网站油管上呼吁在年末年初采取彻底预防新冠感染的措施，以防止新型冠状病毒感染的扩大。

他提到新冠变异毒株奥米克戎毒株正在社区传播，并强调“需要比平时更加谨慎”。 “我们希望大家尽可能举行少人数的忘年会和新年会，避免长时间举行，并戴上口罩欢谈。”