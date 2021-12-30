至少35人遭军方杀害 欧盟支持对缅甸实施武器禁运

联合国安理会12月29日谴责了在缅甸东南部克耶邦发生的军政府人员袭击平民事件。据报导，至少有35人在事件中被杀害，其中包括4名儿童和2名人道主义工作者。欧盟30日呼吁对缅甸实施武器禁运，并指准备对军政府实施进一步制裁。

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联合国安理会周三在一份声明中呼吁追究责任，并“立即停止一切暴力”。据了解，两名遇难的人道主义者生前为非政府组织“救助儿童会”（Save the Children）工作，该组织证实了他们的死亡。他们是在对附近社区的人道主义需求做出响应后返回非政府组织的洛伊卡瓦办事处时被杀害的。

联合国安理会成员强调尊重人权和确保平民安全的重要性。该声明强调，需要“安全和不受阻碍地将人道主义援助送到所有需要帮助的人手中，并对人道主义和医疗人员提供充分的保护、安全和安保”。联合国安理会成员重申对缅甸人民和该国民主过渡的支持，以及对缅甸主权、政治独立、领土完整和统一的坚定承诺。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）30日通过声明表示：“最近在缅甸许多地方，最近在克耶邦和克伦邦，对平民的袭击导致成千上万的人流离失所。12月24日，军事政权在克耶邦实施了骇人听闻的暴力行为，杀害和焚烧了超过35人，包括妇女和儿童，以及人道主义工作者，这突出表明迫切需要追究责任人的责任。”

博雷利指出：“以平民和人道主义行为者为目标是不可接受的，是对人权和国际法，包括人道主义法的公然违反。必须确保向所有需要帮助的人提供全面、安全和不受阻碍的人道主义援助，并确保人道主义和医疗人员得到充分保护、安全和保障。”

博雷利表示，“鉴于缅甸的暴力升级，需要加强国际预防行动，包括武器禁运。欧盟也随时准备对军政权实施进一步的制裁。”自今年2月1日缅甸发生军事政变以来，欧盟已经对缅甸军方、其领导人和实体实施了指定制裁。此外，欧盟停止了对缅甸政府的财政援助，并冻结了可能被视为使军政权合法化的援助。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）28日同样发表声明称：“ 以无辜的平民和人道主义行为者为目标是不可接受的，军方对缅甸人民的广泛暴行强调了追究其成员责任的迫切性。国际社会必须做更多的工作来推动这一目标，并防止缅甸的暴行再次发生，包括停止向军方出售武器和双重用途技术。”

布林肯：“自2月1日政变以来，美国已经对缅甸军方、其领导人及其金融利益集团实施了有针对性的制裁，破坏了他们进入国际金融体系的机会。我们将继续与我们的伙伴和盟友合作，促进问责制，包括支持联合国缅甸独立调查机制，同时也继续敦促恢复缅甸的和平与民主道路。我们呼吁缅甸政权确保人道主义工作者的安全，并允许那些为缅甸人民提供人道主义援助的人自由和不受阻碍地进入。”