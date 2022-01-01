日本天皇、皇后及爱子公主参加新年庆祝仪式

2021年12月21日拍摄的照片中，日本天皇、皇后和女儿爱子公主在新年前夕于东京皇宫。

1日，日本天皇出席了在皇宫宫殿举行的 “新年庆祝仪式”，在那里，他和雅子皇后接受了皇室和三权之长的拜年。去年12月满20岁的天皇和皇后的长女爱子也与天皇的弟弟秋筱宫等皇室成员一起出席，并在宫殿“松之间”向天皇、皇后致意。这是20岁举行成人庆祝仪式后爱子公主首次参加公务。

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“新年庆祝仪式”，在上午10点左右开始。天皇受到了皇族及三权之长的庆贺。天皇在回应众参两院议长的祝贺时表示：“在新年来临之际，祈愿人民幸福，国家发展。”之后，天皇也受到了各国驻日本大使们的祝贺。

1日，日本首相岸田文雄也发表了新年贺词。他在新年贺词中指出：

自去年10月就任内阁总理大臣以来，我一直带着紧迫感，竭尽全力并随机应对瞬息万变的国内外形势。最首要的工作就是应对新冠疫情。通过以全球罕见的速度推进疫苗接种，疫情在去年下半年曾一度趋于平稳。

但是，当前我们又面临着据认为传染性极强的奥密克戎毒株这一新变异株的威胁。

我们要本着危机管理的真谛，即“做最坏的打算，慎之又慎”，来加以应对。

利用七国集团中最严格的入境防疫举措所赢得的时间，进一步加强“预防、检查、早期治疗”的一系列工作，降低社会整体的新冠疫情风险。

由于新型冠状病毒的影响，出席“新年庆祝仪式”人数大幅减少，女性皇室也不再佩戴王冠型头饰，以示节俭，秋筱宫的妻子纪宫由于父亲川嶋辰彦去年11月去世，正在服丧中没有出席。

当天，上皇夫妇也出席了在仙临时皇居举行的新年活动。

每年新年的1月2日，都会举行天皇、皇后及皇族等接受一般民众进入皇宫拜年的仪式，但是由于新冠的影响，为了避免形成密集人群，已连续两年没有举行。