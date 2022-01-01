金正恩展望朝鲜2022年任务：往年侧重外交，本次强调经济

朝中社于2021年12月28日发布的照片。图为出席朝鲜劳动党八届四中全会的金正恩。

法新社首尔站1月1日引述朝鲜官方媒体当天的报道，分析称朝鲜最高领导人金正恩在朝鲜执政党八届四中全会闭幕当天发言，当中将朝鲜的经济发展置于核心位置，这与他往年侧重强调外交政策有所不同。

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朝中社表示，金正恩在执政党全体会议上将朝鲜的经济发展和粮食状况作为新一年工作的优先事项，并在讲话中承认，朝鲜在过去的2021年经历了“严峻的环境”。他还概述了2022年的计划，将2022年朝鲜所面临的挑战描述为“殊死战”，并呼吁在解决饮食，住房，穿衣等问题方面，取得重大进展”这一“重要的使命”。

金正恩还强调“必须将抗击（新冠）流行病的紧急措施，放在朝鲜国家优先事项的首位，并大力实施”。

法新社回顾称，朝鲜因军事计划而受到国际制裁，目前正遭受粮食短缺之苦。同时为了抗击新冠疫情而关闭边境，这也增加了朝鲜的经济压力。韩国央行表示，朝鲜在2020年经历了20年来最严重的经济衰退。2021年6月，金正恩承认，朝鲜正面临“紧张的粮食形势”。同年10月，联合国人权专家警告说，（朝鲜）最脆弱的群体“受到饥荒的威胁”。

自2019年金正恩与时任美国总统特朗普的会晤以来，朝鲜与美国的谈判陷入停滞。拜登政府一再宣布准备与朝鲜官员会面，但迄今为止平壤拒绝这一提议。朝鲜去年宣称已成功试射新型潜射弹道导弹、远程巡航导弹等。金正恩本次讲话没有特别提及美韩，但表示“朝鲜半岛军事环境日趋不稳，这要求朝鲜加大力度推进国防力量的强化”。