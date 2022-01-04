菲律宾新冠确诊数持续飙高，民众常用的退烧止痛药因恐慌抢购而缺货

菲律宾COVID-19确诊数持续飙高，民众常用的退烧止痛药因恐慌抢购而缺货。有线电视新闻网菲律宾台（CNN Philippines）报导，疫情升温下，在大马尼拉奎松市和马利吉娜市多家药局，菲国民众常用含扑热息痛 （Paracetamol）成分的退烧止痛药、Biogesic、Tempra和感冒药Bioflu、Neozep等十多种药品都出现缺货情形。曼达路永市也可看到民众在药局前大排长龙景象。

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中央社报道，菲律宾贸工部长罗培兹表示，部分品牌退烧止痛药可能因为制造商去年12月暂停供货而暂时缺货。“市面上还有其他品牌的退烧止痛药，所以并没有短缺。”

菲律宾星期二通报新增5434例COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊、18人不治，累计确诊病例达286万1119例、5万1604人病逝，阳性率从去年12月中旬的0.8%暴增到26.5%，创9月15日以来新高。

为避免疫情传播，大马尼拉地区17个城市和周边的布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）、黎萨省（Rizal）警戒层级已从原本的2级提高为3级警戒（最高为5级），禁止基础教育面对面授课、社交聚会、赌场营运和接触性运动。

另外，马尼拉大都会发展局（MMDA）宣布，禁止未接种疫苗者到餐厅用餐或进入商场、饭店、体育设施等公众场所。

菲国交通部也下令，暂时禁止未接种者、18岁以下的儿童和青少年、年长者和孕妇在3级警戒下于马尼拉都会区搭乘任何陆、海、空等大众运输工具。