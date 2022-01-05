印度爆发第3波疫情，没有把默沙东抗新冠病毒口服药纳入国家治疗方案

印度目前正准备因应来势汹汹的第3波疫情，首都德里及金融重镇孟买两个最大城市的确诊病例骤增，已再度实施宵禁及其他防疫管制，以遏制疫情扩散。同时，印度高阶卫生官员星期三表示，美国默沙东集团生产的抗新冠病毒口服药有若干“重大安全疑虑”。

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英国广播公司和中央社报导，印度的新冠病人一个星期的时间暴增6倍。其中1/3病例来自德里及孟买两个大城市。星期三通报新增5万8097个确诊病例。专家说，这是奥密克戎变异株造成的。

印度国家疫苗接种技术顾问小组主席艾若3日告诉新德里电视台（NDTV），第3波疫情已开始在印度蔓延。

印度已通报超过2000个感染奥密克戎的确诊病例，其中马哈拉什特拉省（Maharashtra）的省会653例最多，其次是德里的464例。

另据报道，印度高阶卫生官员星期三表示，美国默沙东集团生产的抗新冠病毒口服药有若干“重大安全疑虑”，因此政府未将这款药品纳入国家治疗方案。

印度医学研究委员会主席巴加瓦在记者会上表示，“我们必须记住，这种药品有重大安全疑虑…所以没有被纳入国家特别小组的治疗药物。”

此外，印度制药公司“雷迪博士实验室” 准备从下星期初开始，推出默沙东集团抗新冠口服药莫纳皮拉韦（molnupiravir）的学名药。