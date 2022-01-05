朝鲜疑发射弹道导弹 日相：加强警戒监视

韩国和日本军方表示，朝鲜1月5日疑似向东部水域发射了一枚弹道导弹，约飞行10分钟后落入海中。目前正值朝鲜军方冬季训练期间，外界推测，本次发射可能是训练的一环。

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据日本NHK报导，这是朝鲜今年首次进行武力示威。此前，最近的两次发射是去年10月19日的新型潜射导弹试射，以及去年9月28日发射的“火星-8”型高超音速导弹。

韩国联合参谋本部在一份声明中说，韩国和美国的情报部门正试图分析有关这次发射的具体参数。

韩国政府上午也以视频方式，召开约50分钟的国安常委会紧急会议，讨论如何应对。

同时，日本防卫省也密切关注朝鲜的发射，并表示导弹的落点在日本经济海域（EEZ）之外，海上保安厅表示，目前没有船只受损的报告。

朝鲜疑似发射弹道导弹后，日本首相岸田文雄于上午9点左右即抵达首相官邸，比原计划提前半小时。

岸田表示，他已指示政府采取一切措施加强警戒，为不可预见的情况做好准备，并彻底检查飞机和船只的安全，向公众提供迅速和准确的资讯。

岸田补充说：“自去年以来，朝鲜连续发射弹道导弹，非常令人遗憾。日方将进一步加强警戒监视。”他还表示正在分析飞行物坠落地点等详情。

2022年1月5日，朝鲜疑似发射弹道导弹后，日本首相岸田文雄在首相官邸回答媒体提问。 (STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images)

1月3日，韩国总统文在寅曾在电视演说中公开呼吁，希望朝鲜能恢复对话。然而两天后，平壤当局即进行了导弹试射。

拜登政府多次表示，对于“在任何地方和任何时间”恢复核谈判抱持开放态度，不设任何前提条件。然而，朝鲜迄今一直不愿展开对话，并称美国的敌意仍未改变。

上周，朝鲜领导人金正恩在劳动党的全体会议中，提到要提高国防工业的现代化，要加速“战斗技术器材开发生产”，并“落实国防工业主体化、现代化、科学化”等。据朝鲜官媒报导，会议中也为包括与韩国在内的对外关系制定了“战术方向”，但没有详细说明。