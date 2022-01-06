哈萨克斯坦示威局势恶化 俄罗斯急运空降兵驰援 中国定调是他国内政 网上关心是否颜色革命

哈萨克斯坦爆发不满燃料价格飙涨的示威后，示威群众今天攻占机场、政府大楼并纵火。尽管示威起因于燃料价格，但分析家们认根源恐为对30年来不动如山威权政体的积怨。俄罗斯军用运输机正将正维和部队的俄军空降兵分队载往哈萨克斯坦。中国关注哈萨克斯坦局势，官方定调为哈萨克斯坦内政，但中国网络关注哈萨克斯坦示威是否是颜色革命。

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据中央社今天报道称，哈萨克斯坦因瓦斯价格飙涨引爆大规模示威并进入紧急状态。俄罗斯媒体稍早表示，俄罗斯军用运输机正将正维和部队的俄军空降兵分队载往哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦爆发不满燃料价格飙涨的示威后，示威群众5日攻占机场、政府大楼并纵火。尽管示威起因于燃料价格，但分析家们认根源恐为对30年来不动如山威权政体的积怨。

俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）称，集体安全公约组织（CSTO）发表声明称“目前俄罗斯空天军的军用运输机正向哈萨克斯坦运送俄罗斯空降兵。这是集安组织维和部队里的一部分”。

哈萨克斯坦爆发不满燃料价格飙涨的示威后，示威群众5日攻占机场、政府大楼并纵火。总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）已解散各部会并宣布进入为期2周的紧急状态，全国的互联网都被封阻。

第一大城阿拉木图的卫生局5日表示，4日晚间的示威造成至少40人住院，包含4名员警在内的7人进加护病房。当地警局表示目前有员警137人、平民53人受伤，全市120辆警车有30辆被焚毁。

托卡叶夫5日向全国发表谈话时表示，已吁请俄罗斯领导的集体安全公约组织（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）协助打击这些“在国外受过大量训练”的“恐怖组织”。

集体安全公约组织是由俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯和塔吉克斯坦6国组成的军事联盟，成员国均是前独立国协国家。

集体安全公约组织主席、亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）在脸书表示，这个军事联盟将派遣“集体维和部队…在有限时间内让受到外部势力干预的哈萨克斯坦恢复稳定、回归正常”。

针对哈萨克斯坦动乱，中国外交部发言人汪文斌今天6日说，中方认为哈萨克斯坦当前发生的事情是“内政”，相信哈国当局能妥善解决问题，并希望哈萨克斯坦局势能尽快稳定，社会秩序回归正常。

汪文斌表示，中国与哈萨克斯坦互为友好邻邦和永久全面战略伙伴。中方认为哈国当前发生的事情是“内政”，相信哈萨克斯坦当局能够妥善解决问题，并希望哈国局势能够尽快稳定下来，社会秩序回归正常。

据中央社说，由于哈萨克斯坦紧临新疆，中国方面十分担心哈国局势动荡会产生连带效应，因此无论媒体及民间都十分关注哈萨克斯坦局势变化，甚至担心“颜色革命”。哈萨克斯坦爆发大规模动乱，颇受隔邻的中国民众及媒体关注，并成为网络热门关注话题，除有网友持续追踪事件进展，更有人惊呼是否成为“颜色革命”，以及是否蔓延到新疆乃至中国。

哈萨克斯坦动乱情势5日起升高，当晚甚至传出哈国政治强人、前总统纳札尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）似有可能以就医为名离境，以及反对派控制阿拉木图（Almaty）机场等重要设施，最受中国网友及媒体关注。

5日晚间至6日凌晨，一些较活耀的网友不断蒐集外电资讯，不断通报哈萨克斯坦反对派的进展，以及政府军、警察败退或袖手旁观的情况。下方不少网友便开始讨论这场哈萨克斯坦这场政治大变动的原因，是纯属内乱，还是有“境外势力介入”。

讨论过程中，先是有中国网友把反对派划为“美国支持”的一方；不久就遭到全盘推翻，指反对派是其实是受“俄罗斯支持”的；但也有人引经据典认为，哈萨克斯坦这场动乱是“狗咬狗”，纯属内部利益纠葛，但仍不排除美俄两大势力介入角力。

至于媒体，中国大小官媒对哈萨克斯坦动乱的报导，目前大致维持正常，但未多作评论，似乎显得谨慎。内容则多半引述俄罗斯媒体，但也有西方媒体的消息。下方的留言区同样吸引不少网友发表意见，与上述大同小异。

据中央社说，在各项讨论中，不少中国网友将矛头指向哈萨克斯坦境内近年来设立的非政府组织（NGO），甚至直指这些NGO是各国的“乱源”，中国强力取缔NGO“才是正确的”；同时，更多人关注的则是动乱会不会蔓延到新疆乃至于中国，因此都认为哈萨克斯坦“不能乱”，且中方要务必严防，以免给“反华势力”可趁之机。

前环球时报总编辑胡锡进也对此发表文章，将哈萨克斯坦动乱定性为“颜色革命”。他说，哈萨克斯坦的稳定对中俄都是重大利益关切，而美国一直致力渗透，一些NGO成为“这种渗透的前哨”。纳札尔巴耶夫任内积极发展对美关系，意图平衡中俄影响，也同时对美国保持防范，结果还是出了“颜色革命”。据胡锡进说，俄罗斯和中国都不会允许美国及西方将哈萨克斯坦“推向长期动荡的深渊”，因为中国是哈国能源的主要买家，而上海合作组织对成员国的局势稳定会提供支持。