日本外相与美国国务卿通电话 要求限制美军行动

日本外相林芳正6日上午与美国国务卿布林肯通电话，就驻日美军设施发生新型冠状病毒集体感染的问题，要求美方采取的感染预防措施里包括美军士兵的外出限制。 布林肯回应说，“当地人的健康和安全很重要”，并表示他将采取一切可能的措施。

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目前，日本新冠疫情出现爆发式增长，1月5日，日本新增确诊感染病例突破2000例，达2638人，是去年9月26日以来时隔3个多月的最高点。

而在冲绳，一场前所未有的感染浪潮正在席卷而来， 冲绳县6日宣布，约有980人感染新型冠状病毒， 首次突破900人，创下历史新高。

目前美军驻日基地感染状况严重。美国海军陆战队汉森军营（金武町等）17日发现新冠集体感染，到28日为止扩大至总计277人，而有关奥米克戎毒株，在汉森工作的9名日本基地员工被确认感染，

28日，冲绳县首次发现奥米克戎“社区感染”，该县认为，该基地的感染传播导致了社区感染。 冲绳县3日宣布，去年12月15日至1月3日，在冲绳9个美军基地共确诊832人感染新型冠状病毒，4日为225人，5日为623人， 从12月15日到1月5日，超过1000名美军人员感染，6日又有162人感染， 来自美军的奥米克戎毒株已经蔓延到该地区，人们认为奥米克戎毒株的社区感染正在迅速蔓延。

美军岩国基地（山口县岩国市）6日宣布，115名基地人员又感染新型冠状病毒。据该市称，该基地总共确认了786名感染者。

针对美国海军陆战队驻冲绳基地新冠肺炎疫情的蔓延，日本外相林芳正12月24日在日本外务省记者会上表示，美军驻日本所有军事基地自9月以来感染控制有所放松，士兵从美国等出境时，没有进行新冠检查。

林芳正指出，基于随后的调查，美军在日本所有的军事基地的疫苗接种取得进展，因此自去年9月以来，感染控制措施迟缓，士兵从美国出境时没有接受新冠检查。