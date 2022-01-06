朝鲜称发射了高超音速导弹 美国谴责 中国要各方谨言慎行

朝鲜2022年1月6日称，一天前发射的导弹是一枚高超音速导弹，并取得成功。这是平壤当局第二次称试射了高超音速导弹。

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官方的朝中社说，星期三发射的导弹飞行了700公里，确认了燃料系统的可靠性，并精准击中了目标。朝中社称，连续成功试射高超音速导弹对加快推进武器现代化具有战略意义。

朝鲜去年首次宣称在9月28日进行了一次新型高超音速武器的试射。

美军印太司令部星期三在一份声明中称了解朝鲜当天的“弹道导弹发射”，并针对事态发展正在与盟友和伙伴们密切磋商。

美国国务卿布林肯预定星期四与国防部长奥斯汀一道与日本外长和防长举行2加2会议，讨论的议题包括应对朝鲜和中国的挑战。在朝鲜实施最新一次导弹试验后，布林肯星期三提前与日本外务大臣林芳正通话。国务院发布的一份新闻稿说，布林肯在通话中谴责了朝鲜发射弹道导弹，并强调美国对保卫日本的坚定承诺。

根据联合国安理会通过的多项决议案，朝鲜不得进行任何弹道导弹活动，包括短程或远程导弹试射。

中国外交部发言人汪文斌星期三在记者会上被问到朝鲜再射导弹时没有批评平壤。他说，注意到有关导弹试射的报道，在当前形势下“有关各方都应着眼大局，谨言慎行，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。”