哈萨克斯坦示威危机持续 总统授权无预警开枪 习近平致口信

中国国家主席习近平周五向哈萨克斯坦总统托卡耶夫致口信称，坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定、威胁哈萨克斯坦安全，坚决反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦制造动荡、策动“颜色革命”。法新社昨夜今晨说，哈萨克因瓦斯飙涨引发反政府动乱，俄罗斯应哈萨克政府所请派兵赴当地维和。第一大城阿拉木图街头到处枪响，动乱已造成数十人丧生、2000人被捕。总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天表示，他已经授权安全部队在暴力镇压反政府抗议活动时“无预警开火”，不投降的人士将被“摧毁”。

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据路透社今天报道称，中国国家主席习近平称坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定，愿提供必要支持帮哈方渡难关。根据中国官方的央视新闻援引习近平称，中国愿尽己所能向哈方提供必要支持，帮助哈方渡过难关。对于近日哈萨克斯坦发生大规模骚乱，造成重大人员伤亡和财产损失，“我谨向你表示诚挚的慰问”。

习近平的口信说，“无论遇到什么样的风险和挑战，中国都是哈萨克斯坦值得信赖的朋友和倚重的伙伴。”

消息没有提及习近平的口信是以何种方式传递至哈萨克斯坦当局。

中国国家主席习近平第一次提及哈萨克斯坦示威骚乱涉及外部势力策动的颜色革命。

路透社说，周四，哈萨克斯坦的主要城市阿拉木图爆发了新的暴力事件，俄罗斯派遣伞兵镇压了该国的一场全国性暴动。

法新社消息说，哈萨克斯坦因瓦斯飙涨引发反政府动乱，俄罗斯应哈萨克政府所请派兵赴当地维和。第一大城阿拉木图街头到处枪响，动乱已造成数十人丧生、2000人被捕。

示威者5日就攻占好几个政府办公大楼，阿拉木图街头冲突今天持续。法新社的特派记者不断从市内主广场的方向听到枪响。当地媒体报导称安全部队已清除占据广场和其他主要官署里的示威者。

应哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）所请，总部设于莫斯科的“集体安全公约组织”（CSTO）派遣维和部队约2500人到当地协助绥靖。俄国国防部表示，第一批维和部队中的俄军已抵达哈萨克。

哈萨克长久以来被认为是中亚最稳定的前苏联加盟共和国，但随不满瓦斯飙涨引爆连日来的大规模示威，如今富含石油的哈萨克正面临数十年来最大的危机。

消息说，武装的示威群众与安全部队大打街头混战，官方表示军警748人受伤、18人殉职，其中两人还被斩首。

俄国官方媒体指出，6日清晨示威者与哈萨克安全部队间的冲突导致数十人丧生，包含18名执法人员。

哈萨克卫生部6日表示目前有1000多人受伤，其中400 人住院，62人进到加护病房。塔斯社引述当地警方称约2000人在阿拉木图被捕。

据法新社今天自莫斯科消息说，中亚国家哈萨克斯坦历经数日动乱，总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天表示，国内宪法秩序已大致恢复。托卡叶夫透过声明表示：“执法部队正在努力工作。各地宪法秩序已大致恢复。”他补充表示，维安作业将持续进行，“直到彻底消灭武装分子为止”。

法新社稍早报道说，哈萨克斯坦因瓦斯飙涨引发反政府动乱，俄罗斯应哈萨克政府所请派兵赴当地维和。美国今天对俄国派兵恐致哈萨克斯坦被接管提出警告，称全世界会紧盯侵害人权情事。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉媒体：“坦白说，美国与全世界会紧盯任何侵害人权情事，也会密切关注任何可能导致哈萨克斯坦被接管的行为。”

对于哈萨克邀俄罗斯领导的“集体安全公约组织”（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）派兵维和，普莱斯表示这留待哈萨克政府解释理由。

集体安全公约组织是由俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克斯坦6国组成的军事集团，成员国皆是前苏联加盟共和国。

普莱恩说：“我们希望哈萨克政府能很快解决这些本质上是基本经济与政治的问题。”还称美国是哈萨克的“伙伴”。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）6日也致电哈萨克外长特劳伯迪（Mukhtar Tleuberdi），敦促和平解决与尊重媒体自由。

据中央社今天报道称，中亚国家哈萨克斯坦爆发大规模动乱，总统托卡叶夫今天表示，他已经授权安全部队在暴力镇压反政府抗议活动时“无预警开火”，不投降的人士将被“摧毁”。

据BBC消息说，总统托卡叶夫还说，“2万名暴徒”袭击哈萨克斯坦主要城市阿拉木图（Almaty），这个城市是因燃料价格高涨而引发抗议的中心。总统把动乱归咎于在国外受过训练的“恐怖分子”，却没有提供证据。