日美2+2会议 含推展高超音速等合作

美国和日本举行了外长防长线上会议，讨论加强安全关系；在有关台湾问题的紧张局势升温和朝鲜导弹威胁持续存在的情况下，会议焦点放在日本发挥的作用。会议后美国和日本外交以及国防部长发表联合声明，对中国不断试图破坏以规则为基础的秩序表达关切。日本媒体称，会后，日美政府签署了防卫装备的合作研究协定，目的是抗衡中国和朝鲜等推进开发的高超音速导弹等新型武器。

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据路透社报道，美国国务卿布林肯周四说，美国和日本将签署一项新的防务研发协议，以更便利在应对新的防务威胁进行合作，包括高超音速和太空能力。布林肯还说，不断加强长期存在的美日联盟并使之现代化“比以往任何时候都更加关键，也更加重要”，并列举了来自俄罗斯、中国和朝鲜的更多威胁。

据布林肯在会议开场时说：“我们即将推出一项新的研发协议，将使我们的科学家、工程师和项目经理更容易就新出现的防卫相关问题进行合作，包括对抗高超音速威胁和推进太空能力。”

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)说，这次会议将有助于为安全联盟的未来制定一个框架，包括不断演变的使命，以“反映日本为区域和平与稳定做出贡献的能力不断增强”。

在邻国测试高超音速导弹之际，日本一直在研究电磁“轨道炮”技术以瞄准这些导弹。

日本首相岸田文雄领导的政府上个月批准了创纪录的2022年防务开支，这是连续第10年增加支出。日本高层官员曾表示，发展敌方基地打击能力是加强防御的一个选项，但一些专家表示，这种举措可能会遇到障碍，比如国内政治中的和平主义主题。

日本外务大臣林芳正对美方表示，国际社会面临的挑战包括“改变现状的单边破坏性企图，滥用不公平压力和不断扩大的独裁政权”。布林肯称，两国还将签署一项新的五年协议，涵盖美国继续在日本驻军的问题，该协议将投入更多资源以深化军事准备和协同能力。

据路透社今天消息说，美国和日本外交以及国防部长周五发表联合声明，对中国不断试图破坏以规则为基础的秩序表达关切。声明称，两国决心共同努力遏制、并在必要时应对破坏该地区稳定的活动。

据上述官员表示，他们对中国新疆和香港地区的人权问题“表示严重持续的关切”，并强调了台湾海峡和平稳定的重要性。

根据路透社报道，两国高层官员举行了在线会议，讨论加强两国安全联盟并使之现代化的问题，同时启动一项新的研发合作协议，应对高超音速导弹等新兴威胁。

据共同社今天报道说，日美政府7日上午以视频会议方式召开了两国外务和防卫阁僚出席的“安全保障磋商委员会”（2+2）会议。双方着眼于中国确认了加强日美同盟的威慑力。会后，日美政府签署了防卫装备的合作研究协定，目的是抗衡中国和朝鲜等推进开发的高超音速导弹等新型武器。据分析，围绕驻日美军设施发生新冠病毒集体感染问题，日方或在会上要求美方贯彻更严格的防疫措施。

日美还就中国大陆加强军事施压的台湾局势沟通了看法。为应对中国快速增强军备，双方磋商了在多个领域合作，包括太空、网络、电磁波等安全“新领域”。

共同社说，鉴于朝鲜5日发射新型弹道导弹，会上还讨论了日美职责分工。据分析，双方或还探讨了日本拥有在对方国家疆域内阻止弹道导弹的“对敌基地攻击能力”的可能性。围绕日本计划年内修改的外交和安全政策长期指针《国家安保战略》，双方可能也交换了意见。

上次2+2会议是去年3月在日本召开，此次也是岸田上台后的首次会议。受新冠疫情蔓延影响，原定在美国举行面对面会议但最终作罢。