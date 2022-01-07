洪森访问缅甸： 政变以来军政府首次接待到访外国领导人

柬埔寨首相洪森周五（1月7日）抵达缅甸，与缅甸军政府会谈，这是在近一年前缅甸军方发动政变以来首个外国领导人访问缅甸。

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周五当洪森走下飞机时，受到缅甸军政府仪仗队和红地毯的隆重迎接。

自去年2月1日缅甸军方政变推翻民选政府以来，该国陷入持续混乱，当地人权团体指，已有1400多平民被安全部队杀害，全国各地涌现出众多的反政变武装。

洪森计划对缅甸访问两天，期望访问能促进 "缓解紧张局势"。陪同他访问的柬埔寨外长布拉索昆在出访前说，访问目的是通过“为各方之间的包容性对话和政治信任创造一个有利的环境”，以便为缅甸局势的改善铺平道路。

但访问受到非政府组织和反军政府活动人士的反对，柬埔寨是今年东盟轮值主席国，他们认为洪森的访问可能为缅甸军政府正当性提供支持。

昂山素季前代表组成的抵抗组织CRPH在一份声明中表示，访问不会给缅甸人民带来任何好处，他们对这种有利于军方的姿态感到 "愤怒"。

人权观察负责人罗伯逊认为，访问是 "对其他八个东盟成员国的一记耳光，显示他们就此事没有发言权。"

但洪森表示如有必要他还将会延长访问行程，他呼吁 "所有相关各方必须停止暴力"。

自政变以来，以美英为首的西方国家对缅甸实施制裁施压，但成效甚微，东盟与缅甸军政府去年达成 "五点共识 "，使外界感到对话解决冲突有望，但随后东盟特使的访问安排在军政府拒绝让他会晤昂山素季之后被推迟。作为回应，东盟罕见将缅甸军政府领导人排除出去年10月的东盟峰会。此后缅甸局势没有进展迹象，暴行继续，尤其在圣诞节前夕发生令人震惊的30多名平民被杀害、尸体被焚烧事件，屠杀被指为缅甸军队所为。

缅甸军方指控昂山素季的政党在2020年大选中舞弊，并以此为由为政变辩护。现年76岁、一直被软禁的昂山素季目前正面临多项罪名的指控审判，如果被判定罪她将面临几十年监禁。