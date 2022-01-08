哈萨克斯坦总统邀俄伞兵镇压格杀勿论 美国警告送客难

哈萨克斯坦连日发生暴动事件后，安全部队周五似已重新控制主要城市街道，哈萨克斯坦总统托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)说他已命令部队无须警告，可直接开火射杀进行镇压。针对哈萨克斯坦请求俄罗斯出兵援助镇压，美国国务卿布林肯警告说，让俄罗斯入室恐难再送客。

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哈萨克斯坦总统昨天下达格杀令以镇压暴动。据路透社消息说，在俄罗斯派出伞兵进驻协助镇压动乱的一天后，哈萨克斯坦警察在阿拉木图街道上巡逻，尽管仍然可以听到一些枪声。

哈萨克斯坦爆发独立30年来最严重暴动，已造成数十人死亡。

俄罗斯方面表示，已派遣70多架飞机运送俄罗斯部队进入哈萨克斯坦，俄军目前正在帮助控制阿拉木图主要机场，该机场于周四从抗议者手中夺回。

路透社说，哈萨克总统托卡耶夫指控是外国训练的恐怖分子制造这场暴动，但没有提供证据。

哈萨克斯坦总统称，“武装分子没有放下武器，他们继续犯罪或正在为犯罪做准备。”托卡耶夫在一次电视讲话中说，“不投降的一律歼灭。我已经向执法机构和军队下令，可不需警告直接开枪射杀。”

直至昨天在阿拉木图的主要广场附近可以听到新的枪声，周四军队曾在那里与抗议者交战。装甲运兵车和部队占领了该广场。

该报道说，其他城市也传出发生暴动，但互联网自周三起就被关闭了，因此很难确定动乱程度。

美国国务卿布林肯周五重申，美国对哈萨克斯坦局势和俄军介入感到担忧。据布林肯称，“在我看来，哈萨克斯坦当局和政府肯定有能力适当处理抗议活动...所以不清楚他们为什么觉得需要任何外部援助。”

就中亚国家哈萨克斯坦因瓦斯价格飙涨引发民众示威，与哈萨克关系紧密的邻国俄罗斯派兵前往维和，美国国务卿布林肯警告，哈萨克未来恐怕很难遏止俄罗斯的影响力。

布林肯（Antony Blinken）7日对媒体表示：「我认为近代史的一个教训是，一旦让俄罗斯人进了家门，有时就很难赶他们走。」 由于瓦斯价格上涨引发民怨，哈萨克境内爆发罕见的示威活动，哈萨克商请俄罗斯主导的「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）协助维和。

「集体安全公约组织」是由俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克6国组成的军事集团，成员国皆是前苏联加盟共和国。

布林肯说：「在我看来，哈萨克当局和政府肯定有能力恰当处理示威活动，并且是以尊重示威者权利、同时维护法律秩序的方式处理，所以不清楚他们为什么觉得有必要请求外部协助。」 哈萨克斯坦总统托卡耶夫稍早感谢俄罗斯的协助，并对安全部队下达「格杀令」以镇压抗议活动；布林肯呼吁外国部队和哈萨克斯坦当局「遵守国际人权标准」。

布林肯昨天与哈萨克斯坦外交部长谈话，再度呼吁哈萨克斯坦尊重和平示威者及媒体自由，并停止封锁网路。

布林肯说：「我们非常关切地注意情势发展，并鼓励各方找出和平的解决方式。」