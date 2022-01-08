王毅今抵斯里兰卡 中国获得巨额化肥争议庭外赔偿

中国外交部长王毅今天周六晚些时候抵达斯里兰卡，开始他的非洲之行后南亚访问。中国与斯里兰卡今年庆祝建交65周年。斯里兰卡在王毅抵访前，按中国要求偿付了化肥争议庭外和解金。

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据法新社今天报道说，在科伦坡同货币财政危机作斗争之际，该国官员们周六表示，尽管中国公司运送的有机肥料因不合格而被拒绝，但斯里兰卡仍向一家中国公司支付了680万美元。

据国有的斯里兰卡人民银行说，它已经就这批货物向青岛海闻生物技术集团支付了687万美元的庭外和解金。

肥料是斯里兰卡短缺的产品之一，但当局在10月份说，测试表明从中国进口的这批货物受到了污染，于是禁止中国化肥在斯里兰卡登陆。

作为回应，中国将该银行列入黑名单，并威胁要对斯里兰卡采取国际法律行动。

法新社说，北京是斯里兰卡的重要发展伙伴，并向斯里兰卡提供了数十亿美元的贷款，这引起了人们对斯里兰卡可能落入中国债务陷阱的担忧，尽管两国都否认这种担忧。

该解决方案是在中国外交部长王毅周六晚些时候访问该岛之前达成的。中国外长计划进行为期两天的访问，与斯里兰卡戈塔巴亚-拉贾帕克萨总统和其他官员进行互动，并庆祝两国建交65周年。

据法新社说，斯里兰卡最初订购了中国的有机肥料，作为总统拉贾帕克萨努力成为世界上第一个实行100%有机耕作的国家计划的一部分。

但在农民广泛抗议后，政府于10月取消了去年5月实施的化肥禁令，斯里兰卡农民们说，放弃农用化学品将对产量造成致命打击。