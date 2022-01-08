美国允许领事馆工作人员撤离 加强努尔苏丹大使馆的安全

鉴于哈萨克斯坦持续处于紧急状态，美国国务院1月7日发表声明说，已批准驻哈萨克阿拉木图市总领事馆的非紧急事务美国政府雇员自愿离境。此外，总领馆所有美国政府雇员的家属也被准许自愿离境。在同一份声明中，国务院也更新了前往哈萨克的旅行建议。同时加强努尔苏丹大使馆的安全。

广告 继续浏览后续

国务院在声明中说，示威、抗议和罢工可能在没有事先通知的情况下迅速发展，经常会中断交通、运输、通讯和其它服务； 此类事件有可能演变成暴力事件。

“在哈萨克斯坦的美国公民应该意识到，暴力抗议活动可能会严重影响美国大使馆提供领事服务的能力，包括协助美国公民离开哈萨克斯坦。”

国务院还说，2022年1月2日开始的全国骚乱导致阿拉木图的基础设施和政府大楼遭到广泛破坏，并导致人员拘留、受伤或死亡事件。

民众起初抗议是为了表达对燃料价格飙升的不满，但后来抗议者又将矛头指向了哈萨克的专制政府和前总统。愤怒的人们冲进政府建筑，并放火焚烧部分建筑，还在执政党的地方支部放火，同时推倒了前总统的雕像。周五（1月7日），哈萨克总统托卡耶夫授权军队可在无需警告的情况下，向抗议者开枪射杀。

美国驻哈萨克使领馆1月8日发布声明说，建议在阿拉木图的美国公民就地避难，直到可以安全离开为止。除非绝对必要，否则避免站在阳台或窗户旁边，并留在室内。 此外，建议在哈萨克的所有美国公民避免人群或示威活动。

声明说，哈萨克全国范围内的通信服务受到限制，互联网限制仍在继续。然而，哈萨克斯坦政府报告说，已经可访问有限的新闻媒体。互联网访问中断可能会继续影响其它服务，例如银行、信用卡交易和COVID-19测试。