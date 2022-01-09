台湾今举2地方选举 前次公投后再演民进党与国民党对决？

第10届立法委员台中市第2选举区缺额补选今天投票，五名候选人分别为民进党籍林静仪、国民党籍颜宽恒、无党籍林金连、台湾股票党张烱春、无党籍李升翰，各候选人之间竞争激烈。另一场地方投票属于新一场罢免案。无党籍立委林昶佐罢免案今天投票。

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第10届立法委员台中市第2选举区缺额补选今天投票。据新头壳说，五名候选人分别为民进党籍林静仪、国民党籍颜宽恒、无党籍林金连、台湾股票党张烱春、无党籍李升翰，各候选人之间竞争激烈。

台中第二选区为沙鹿、乌日、大肚、龙井、雾峰五区，选举人数共29万5985人，

台中市第2选区立委补选1月9日上午8时至下午4时投票，投票截止后随即进行开票。

民进党籍候选人林静仪竞选总部宣布，截至下午5时，得票已达4万3396票，国民党籍候选人颜宽恒得票3万8605票，暂由林静仪领先。

台中市选委会表示，本次立委补选共开设258个投开票所，选举人数共29万5985人。另外，场边人士预估，补选投票率，应该会超过上次前立委陈柏惟罢免案的投票率51.72%，可能会达5成5左右。

此次补选缘由2020年台中市第2选区立委席次由台湾基进党籍陈柏惟拿下，2021年10月23日陈柏惟被罢免，该选区必须补选立委。

陈柏惟罢免案投票率51.72%，同意罢免票数为7万7899票，多于不同意罢免票数7万3433票，且同意票数超过选举人总数的1/4（73744票），陈柏惟成为史上首位被罢免的立委。

台中市第2选举区范围包括沙鹿区、龙井区、大肚区、乌日区、雾峰区。本次立委补选候选人及推荐政党分别是：1号张烱春（台湾股票党）、2号林金连（无党籍）、3号李升翰（无党籍）、4号林静仪（民主进步党）、5号颜宽恒（中国国民党）。

另一场地方投票属于新一场罢免案。无党籍立委林昶佐罢免案今天投票，通过条件为同意票须多于不同意票，且同意票多于门槛5万8756票；当地民众须带身分证投票，下午4时投票截止后随即进行开票。

中央社说，台北市第5选区无党籍立委林昶佐罢免案9日投票，据台北市选举委员会公告，林昶佐罢免案投票人人数为23万5024人，包含万华区15万1184人及中正区21里8万3840人。依此计算，罢免门槛须同意票超过4分之1以上、约5万8756票，且多于不同意票。

此次有218个投开票所，投票通知单都已寄到民众手上，投票时记得携带身分证，最好带上通知单与印章加速领票流程。投票时间为上午8时至下午4时，投票截止后随即开票。

在防疫方面，投票时将有工作人员引导维持社交距离，并划设排队动线，要量额温、手部消毒、戴口罩，并有发烧民众专用遮屏，确保无虞。

中央社说，罢昶案由无党籍台北市议员钟小平、领衔人郑大平发起，郑大平、被罢免人林昶佐日前在电视说明会上交锋。郑大平说，林昶佐的立委工作做不好、站在民意对立面，要下架作秀政客；林昶佐则反驳，上任后解决许多地方沉疴，如果有人操作罢免、甚至将罢免当作返回国民党的伴手礼，对中正万华的民众不公平。

有消息说，台湾最新两次罢免案涉案人，均由无党派人士发起，获得国民党支持，但遭到民进党反对。遭投票要求罢免的陈柏惟与林昶佐，均被指责台独分子。