哈骚乱：160多人死亡；近6000人被抓

哈萨克斯坦社会动乱伤亡和死亡人数还在增加。根据 1 月 9 日星期日的一份新报告，至少有 164 人死亡。 警方共逮捕了 5,800 人，并展开了 125 项调查。

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哈萨克斯坦当局1月9日称，在爆发独立30多年来最致命的暴力活动后，全国的局势已经稳定下来。同时，俄罗斯领导的“集体安全条约组织”国家组成的部队在守卫“战略设施”。

路透社报道说，安全及情报官员向托卡耶夫总统汇报说，他们在全国范围内一个巨大的“反恐行动”中继续进行“清剿”。

报道表示，在过去一个星期发生的由燃油涨价引发的动荡中，几十人被打死，数以千计的人被抓，一些公共建筑被烧毁。托卡耶夫下令不用预警就可以开枪射杀，以镇压他指称的由“匪徒”和“恐怖分子”引发的动乱。

在托卡耶夫的要求下，由俄罗斯主导的“集安组织”向哈萨克斯坦派遣了部队帮助恢复秩序。此次干预正值关系日益紧张的美俄这个星期就乌克兰危机展开谈判之际。

报道还说，由燃油涨价引发的示威活动演变成广泛的对托卡耶夫政府以及掌权30年的前总统纳扎尔巴耶夫的抗议活动。暴力抗议对当局宣称的严密控制和稳定国家的形象是一个沉重打击。当局以此形象来吸引西方国家数以千亿美元计的投资。哈萨克斯坦是个石油和矿产丰富的中亚国家。

华盛顿邮报报道说，当局持续的断网使得确认当地的局势很困难。不过，哈萨克斯坦内务部官员声称国内局势已稳定下来。同时，当局在首都展开挨家挨户地搜查，以铲除当局所称的“公共秩序的违反者”。