哈萨克斯坦新总统谴责老总统  中俄争夺影响的体现？

哈萨克斯坦局势出现新转向，被认为是傀儡总统的托卡耶夫罕见地公开谴责他的前任也是他的领路人纳扎尔巴耶夫促使哈国国内形成了一个掠夺石油财富的富贵阶层。托卡耶夫还宣布俄罗斯进驻哈萨克斯坦的维和部队将于本周内离开哈萨克斯坦。

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哈萨克斯坦托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokaïev）总统周一宣称该国刚刚避免了一次政变，并且谴责来自阿富汗以及中东地伊斯兰极端分子参与了此次暴力政变活动，今天周二，他又宣布任命了一位新总理以组建新政府，取代上周被解散的政府。托卡耶夫同时还对他的前任，被宣传为是哈萨克斯坦之父，担任总统三十年的纳扎尔巴耶夫（Noursoultan Nazarbaïev,）扶持了一个权贵阶层，他说：“反恐活动最艰难的时期已经过去，目前全国的状况趋向稳定，因此，我宣布安全组织（OTSE）的维安任务已经结束，两天之后，维和部队的撤退活动将逐渐展开，撤军活动的时间不应该超过十天。就国内问题， 我必须指出由于国父的原因，国内出现了一个富贵阶层，他们富可敌国远远超出了国际标准。我认为于民众均分财富的时候已经来临，政府将列出应该对国家做出贡献的企业的名单，每年监督他们向国家卫生以及教育基金拨款。“

法新社介绍说，前总统纳扎尔巴耶夫的子女以及孙子孙女都在该国的经济领域占有关键的位置，掌控该国重要的财政岗位，上周爆发的示威游行中，抗议民众尤其对前总统家族霸占巴国财富的行为表示愤怒。

如果说民众的不满是哈萨克斯坦此番爆发抗议活动的导火线的话，对托卡耶夫来说，暴乱是由来自境外的恐怖分子所引发的，他的上述立场受到俄罗斯总统普京的支持。

哈国媒体日前广泛报道说，一位"无业 "的吉尔吉斯人声称有人付给他200美元到哈国来抗议，他被逮捕受到折磨，并被迫在电视上认罪撒谎，中国与俄罗斯媒体都报道了上述消息。而事实上，被迫认罪的人是一位著名的音乐家Vikram Ruzakhunov，他来到阿拉木图参加音乐会。

哈萨克斯坦内政部1月11日宣布总共逮捕了一万多人，最激烈的冲突爆发生在前首都阿尔穆图，多栋政府大楼受到焚烧，商店遭到抢劫，暴乱分子与警方发生了武装冲突。

在普京宣布俄罗斯军队进驻哈萨克斯坦的日前有限之后，托卡耶夫之后宣布俄罗斯军队将在本周内撤出该国。邻居法新社发自哈萨克斯坦的报道，首都民众对俄罗斯军队的进入表示欢迎，多名市民向记者表示支持与俄罗斯的合作，并不认为这对该国的主权造成威胁。

此外，中国外长王毅1月10日也表示中方愿意与哈国合作维持治安，分析人士指出，中国担忧，一方面哈萨克斯坦的石油供应将因此而受到影响，另一方面，哈萨克斯坦局势动荡也会波及中国的新疆地区。

有评论还认为现总统托卡耶夫对国父纳扎尔巴耶夫的公开谴责或许是该国内部亲俄派与亲中派之间的角力的表现。哈萨克斯坦虽然与中俄两国关系紧密，但是，近几年来，中国一带一路的扩张使该国的亲中派获得巨额利益，引发政府内部分歧。

不过，托卡耶夫任命的新总理司马懿洛夫（Alikhan Smaïlov）曾经是该国的财政部长，也曾经是纳扎尔巴耶夫的助理。而纳扎尔巴耶夫的另一位亲近人士，哈萨克斯坦情报部门的负责人卡西莫夫（Karim Massimov）则于1月8日遭到逮捕，并且被撤销职务。