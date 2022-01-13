法国专家谈朝鲜宣布发射高超音速导弹及对其制裁效果

平壤当局本周二宣布自9月以来第三次成功测试了超音速导弹，并且有最高领导人金正恩亲临现场监督，华盛顿谴责本周二（1月11号）的发射是对 "国际社会 "的一种 "威胁"，宣布对与平壤大规模杀伤性武器计划有关的五名朝鲜人实施了金融制裁。美国方面也同时呼吁联合国安理会通过相关的制裁措施。目前，朝鲜半岛危机相关的对话已经停止，朝鲜也继续发展其威慑能力和更广泛的军事能力，而美国和国际社会的制裁是否能对半岛去核化的进程有效也被打上一个大大的问号。朝鲜问题专家， 法国国智库战略研究基金会台湾问题专家蓬达兹（Antoine Bondaz）先生接受法广专访谈了他的看法。

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法广：朝鲜称成功发射了超高超音速导弹，您如何看其释放出来的信号, 这是朝鲜半岛危机的一个重要转折点吗？

蓬达兹：“我认为这些试射有几种含义，朝鲜方面称其为超音速导弹发射，但我们必须意识到的是，朝鲜近年来的大多数弹道试验——特别是远程导弹试验——实际上都是超音速的。因此，就其本身而言，在速度方面并不 "新"。这次试射的重点更在于其导弹的操作性能，这也是新的看点，即朝鲜展示出来的潜在的科学和技术发展或进步，重点实际上并不是导弹速度快，而是因为其导弹的弹道更难以预测：这也是朝鲜的目标所在。通过可以绕过对手反导弹防御的弹道，穿透包括韩国或日本等国在内的反导弹防御体系，这就是为什么这些试射都非常重要。另一个看点在政治方面，朝鲜的导弹试射首先是其能力发展的一部分，而不是对这个或那个国际事件做出的反应，这很重要，因为朝鲜发出的信息是，他们正在继续发展其威慑能力和更广泛的军事能力。”

法广: 你如何看美国随即宣布对五名在中国和俄罗斯的实体和个人进行金融制裁措施？

蓬达兹：“美国的制裁一直存在，它们是对联合国安全理事会通过的制裁的补充，被称为自主制裁，重要的是，美国不是唯一这样做的国家，因为韩国和欧盟等也都有其单边自主制裁——无论是针对个人还是朝鲜实体。美国以及欧盟每年都会更新制裁名单，删除或增加一些名字。显然，这次被制裁的人是居住在国外的朝鲜人或实体。其原因有好几个：在Covid 19危机的背景下，朝鲜公民自2020年初以来都不能离开他们的国家，因此不能像以前那样制裁出国旅行的人，这很正常，但在国外的人，可能在俄罗斯或中国。第二点，就是被制裁的实体，包括在俄罗斯的实体，都被认为是违反国际制裁的参与者，无论是在劳工领域，还是在核不扩散领域或洗钱领域等等。 这种制裁发出的信号是，对朝鲜施压的战略仍在继续，特别是自2016年以来，一直希望可以限制朝鲜的外国收入来源。”

法广：但这些制裁似乎并没有效果，因为我们看到朝鲜继续不断试射导弹，继续发展其核能力…..

蓬达兹 : “来自美国的自主制裁已经有几十年的历史，联合国安理会的制裁是在15年前开始的，自2016年以来得到大大加强，但这些制裁的目的不是为了朝鲜的无核化。在政治上的目的是，要表明朝鲜正在违反联合国安理会的决议，它正在违反核扩散的国际体系，国际法必须得到实施，但朝鲜正在违反。第二点，更多的是经济上的压力，目的是要大大减少朝鲜的外国资金来源，例如，阻止朝鲜出口矿物、煤炭和纺织品等以限制朝鲜在国外获得的资金，这些制裁是否足够？ 答案显然是否定的。

根据实施制裁的国家和联合国安理会的说法，这些制裁是必要的，但它们是不够的，制裁的目的是为了推动朝鲜回到谈判桌前，只有通过谈判和外交才能实现朝鲜的无核化。”

法广：但是目前双边谈判已经停止了，您如何看今后的发展趋势？

蓬达兹：“ 朝美之间几乎没有对话了。新冠大流行非常明显地使情况变得更糟，因为朝鲜的外交官不能再像过去那样在出国到新加坡或河内，或在欧洲不太引人注目的会议上去谈判。

另一个问题就是谈判的意愿：在美国方面和朝鲜方面，我们没有感到他们认为谈判是优先事项。美国告诉朝鲜已经准备好在没有先决条件的情况下进行谈判，而这通常不是让朝鲜回到谈判桌上的正确方式，平壤更希望有一个明确的框架或目标。所以，我认为我们今天必须遗憾地对谈判的恢复或结果保持悲观的态度。

另一方面，我们也必须关注未来几周将发生的重要事件，包括可能由韩国议会通过的结束战争的宣言，这是一个单边和象征性的姿态，或许可以推动 "恢复谈判"…… 另外，要等待韩国将于3月举行的下一届总统选举，看看这对朝韩关系以及最终对朝鲜和美国的关系可能产生的后果。”