昂山素季再遭政变军政府指控五项新的腐败罪名

缅甸被推翻的前领导人昂山素季和被废黜的总统温敏将面临另外五项腐败指控，每项指控最高可判处15年监禁。昂山素季稍早已经被缅甸军政府指控非法持有对讲机等罪名加判4年徒刑。现年76岁的诺贝尔奖得主昂山素季因近十余起案件受审，这些案件的最高刑期合计超过100年。昂山素季否认所有指控。

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据路透社消息，缅甸一位熟悉诉讼程序的消息人士14日表示，缅甸被推翻的前领导人昂山素季和被废黜的总统温敏将面临另外五项腐败指控，每项指控最高可判处15年监禁。

据该消息人士说，这些案件的核心问题是在任期间租用直升机。

路透社稍早报道，缅甸法院本周一因数项指控判处国务资政昂山素季四年监禁，罪名包括持有无许可证对讲机。

缅甸法院以拥有手持对讲机违反进出口法为由判处昂山素季两年监禁，以拥有一套信号干扰器为由判处一年监禁。据消息人士说，这两项判决将合并执行。

消息还说，昂山素季还被指控另外违反一项与新冠病毒规定有关的自然灾害管理法，因此被判两年监禁。

路透社说，现年76岁的诺贝尔奖得主昂山素季因近十余起案件受审，这些案件的最高刑期合计超过100年。她否认所有指控。