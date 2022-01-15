朝鲜称昨在火车发射2枚战术导弹命中靶标

朝鲜前一日在火车上发射2枚“朝版伊斯坎德尔”近程弹道导弹（KN-23）。据韩国媒体称，这是朝鲜第二次在火车上发射导弹。

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据韩联社今天报道称，朝鲜说前一日在火车上发射2枚“朝版伊斯坎德尔”近程弹道导弹（KN-23）。朝鲜说旨在检验平安北道铁路机动导弹团实战能力的射击训练于14日进行。铁路机动导弹团当天上午接到总参谋部的火力任务后迅速前往发射地点，朝向东部海域发射2枚战术导弹，并精确命中海上的靶标。

这是朝鲜第二次在火车上发射导弹。朝鲜曾于去年9月15日在平安南道阳德郡从火车上发射弹道导弹。据韩联社说，从此次发布的图片来看，朝鲜前一日从平安北道义州郡发射的导弹贯穿内陆地区，并命中咸镜北道吉州郡舞水端里近海一座无人岛上靶标。专家们分析认为，下降段进行水平滑翔后二次爬高的“朝版伊斯坎德尔”导弹的精准度有所提升。

报道称，此次训练旨在检查平北铁路机动导弹团的备战状态，提高火力任务执行能力。据报道，朝军干部和国防科学院干部指导了发射训练，国务委员会委员长金正恩未到场参观。

据韩国军方14日消息说，朝鲜分别于当天下午2时41分和2时52分许从平安北道义州一带向东部海域发射疑似近程弹道导弹的飞行器，飞行距离约430公里，飞行高度约为36公里。这是继本月5日和11日之后，朝鲜开年后第三次试射导弹。