韩国调查对世界20国好感度：还是最喜欢美国

去年12月，研究所委托舆论调查机构韩国Research面向1031名成年男女，就对美国、中国、日本、法国、澳大利亚、德国、泰国、越南等20个主要国家的好感度等进行了问卷调查。调查结果显示，71.6%的应答者（多选）在“可信任的国家”中选择了美国。与之相反，选择日本和中国的比例分别为13.3%和6.8%，在20个国家中分列第19位和第20位，中国被选为韩国人最不信任的国家。

广告 继续浏览后续

据朝鲜日报报道说，韩国人认为最信任和应该合作的国家是美国。最不信任的国家是中国和日本。

1月12日，首尔大学亚洲研究所在最新一期《亚洲简报》上刊登了包含上述内容的《2021韩国人亚洲认识问卷调查结果分析报告》。根据调查，韩国最应该合作的国家”排名第一的是美国（69.2%）。选择中国和朝鲜的比例分别为6.9%和6.5%，两者排名靠后。而日本（1.1%）的数值比朝鲜还要低。在“认为与韩国关系良好的国家”和“对韩国产生积极影响的国家”中，美国均名列前茅，而中日依然垫底。

研究所还公布了显示韩国人对20个主要国家好感度的“感情温度”（0-100度）表，其中美国以65.9度位列第一。其后依次为瑞典（59.5度）、德国（58.1度）、法国（57.3度）等欧洲国家和澳大利亚（59.2度）。

在亚洲国家中，新加坡（54.1度）排名最高，其后依次为台湾（51.3度）、蒙古（50.1度）、泰国（48.3度）、菲律宾（47.9度）和越南（46.6度）。

与之相反，在韩国的周边国家中，中国（35.8度）排在第18位，朝鲜（33.8度）排在第19位，日本（33.6度）排在第20位，三者垫底。三者的温度数值比排在第14名的南非共和国（45.0度）和第16位的加纳（42.2度）等非洲国家还要低。

该报道称，进行该项研究的《亚洲简报》编辑委员金勇浩（音）分析称：“因‘东北工程’和针对萨德部署的‘限韩令’等，韩中两国矛盾不断，韩国人因此愈发反感中国”，“由此，对中国的信任度和合作关系等所有指标都显得非常负面。”