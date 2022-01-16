哈官方称抗议死亡人数升至225人 前总统多位亲族被免职

美联社莫斯科站引述哈萨克斯坦官方1月15日晚间消息，称年初在阿拉木图等地爆发的抗议示威中死亡的人数已升至225人。

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本次更新的死亡人数比上次有较大幅度上升，上一次官方公布的死亡人数为164人。根据哈萨克斯坦总检察官办公室的这份报告，这225名死者当中，19人是军警。除了225人死亡外，还有4353人受伤，其中“3393人是官方执法人员”。总检察长办公室刑事检察部门负责人谢里克·沙拉巴耶夫还表示，哈萨克斯坦官方已启动包括“涉及恐怖主义，暴力，谋杀等超过五百项刑事案件调查，因涉案而被押人员四百余人”。

自1月2日以来迅速蔓延开来的示威抗议当中，人们的诉求从最开始的反对燃料价格上涨，演变成对哈萨克斯坦威权政府的普遍性抗议，最大城市阿拉木图一度陷入暴力。

在哈萨克斯坦总统托卡耶夫的要求和部分前苏联国家之间由俄罗斯领导的集体安全条约组织框架下，俄方派遣了由两千多名士兵组成的部队前往哈萨克斯坦，“帮助平复街头的暴力抗议”。俄罗斯国防部15日宣布，派遣部队已全部撤回。但暂不清楚是否有集体安全条约组织的其他成员国部队继续留在哈萨克斯坦。

另根据本台第比利斯站记者莱基斯-让蒂Régis Genté今早发来的消息，哈萨克斯坦致命骚乱过后，局势平静，清洗似乎正在进行当中，前总统纳扎尔巴耶夫的多名家人被免职。法新社前一日报道称，纳扎尔巴耶夫的两个女婿失去了各自在哈公共石油和天然气公司董事会中的席位。这被认为“是现任国家元首托卡耶夫满足民众诉求的一种方式”。不过，本台第比利斯站记者莱基斯-让蒂称，并没有迹象表明哈萨克斯坦政府在油气行业对纳扎尔巴耶夫家族正在进行更进一步的清洗，纳扎尔巴耶夫的第三名女婿依旧是该国强势的“石油先生”，另外新任能源部长阿赫楚拉科夫也与他密切相关。