韩国2027/台湾2028GDP预能超越日本

据日本时报今天警告说，韩国和台湾预计将在2027年和2028年在人均国内生产总值方面超过日本。而日本经济研究中心也估计，由于更高的生产力和数字化的努力，韩国和台湾的人均国内生产总值在几年内可能超过日本。

广告 继续浏览后续

根据一家位于东京的研究机构最近的预测，日本的人均国内生产总值将在2027年落后于韩国，在2028年落后于台湾，理由是世界第三大经济体的数字化进展缓慢，生产力长期低下。

根据日本经济研究中心(Japan Center for Economic Research)上个月发布的估计，未经通胀调整的名义GDP--全国人均生产的商品和服务总值--预计2027年韩国为46,519美元，2028年台湾为47,305美元，而日本在这几年的预测值分别为45,607美元和46,443美元。

据该研究机构的首席经济学家Atsushi Tomiyama分析说，"日本经济增长的最大障碍是其低出生率和人口老龄化，但韩国和台湾在这一点上的情况虽然基本相同，所以差异来自于他们的生产力和数字化的努力。"

根据涵盖15个亚洲国家以及美国、加拿大和澳大利亚的预测，日本从2021年到2035年的增长率被预测为平均每年2.0%，低于韩国的4.1%和台湾的4.2%。日本经济研究中心说，2020年日本的人均GDP（个人财富的指标）为39,890美元，韩国为31,954美元，台湾为28,054美元。

Atsushi Tomiyama在最近接受共同社的在线采访时说，韩国的三星电子公司和台湾的鸿海精密工业公司等科技巨头正在成为增长的动力。该研究机构的首席经济学家Tomiyama补充说，韩国自2000年代以来一直以推广电子政务服务而闻名，而台湾在其数字部长唐风Audrey Tang的领导下也在数字化方面取得了稳步进展。

据该报道，日本在充分利用技术提高效率方面仍然落后，因为 "日本人过于坚持使用（传统的）汉卡印章和传真机的传统方式，"Atsushi Tomiyama说。"（日本人）把公平看得比效率更重要，这意味着政府一开始就必须考虑到容易受到数字工具影响的人。"

Atsushi Tomiyama说，当JCER在2020年12月发布其估计时，日本的人均GDP预计最早到2035年仍会高于韩国和台湾的人均GDP。

该报道引述日本经济研究中心估计，中国的名义GDP将在2033年达到35.84万亿美元，同年超过美国的35.82万亿美元，成为世界上最大的经济体，比之前的预测晚四到五年。但预计美国将在2056年重回榜首，因为美国经济将可能保持其人口和生产力，而中国人口的减少将拖累其经济增长。