日本首相第一次施政演说 聚焦抗疫 涉华寻求安定关系

日本第208届例行国会17日开幕，首相岸田文雄在众院全体会议上发表了上任后的首次施政方针演说。鉴于新冠病毒新变异毒株“奥密克戎”快速蔓延，岸田称应对疫情是政府的首要课题，将为尽快克服疫情“全身心投入”。涉及与中国关系议题，岸田文雄提及今年是日本与中国建交50周年，盼与中国建立安定的关系。

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据共同社今天报道称，日本首相岸田发表首次施政方针演说，强调防疫和去碳化。岸田称应对疫情是政府的首要课题，将为尽快克服疫情“全身心投入”，表示计划6月前后汇总出包括如何修改《感染症法》在内的中长期措施。他还提出通过整个经济社会大变革实现去碳化社会，并创设力争实现无核武世界的“国际贤人会议”。

关于应对疫情，岸田强调今后重点在于国内对策，将结合奥密克戎毒株的特性，以重症患者为主加强医疗供应体制，并有意加快3月以后提前接种第三剂疫苗的工作。岸田表示老年人接种间隔缩短至6个月，在有余力的地方政府，力争未满65岁人群也以同样方针接种。

岸田称气候变化问题是资本主义消极一面的缩影，视其为要实现自身提出的“新资本主义”应克服的最大课题。为实现2050年国内温室气体实际净零排放的政府目标，岸田强调将致力于包括产业结构、国民生活、地区应有模式在内的“整个经济社会大变革”。

岸田还提出运用日本掌握的技术，实现致力于亚洲去碳化的“亚洲零排放共同体”。他称将在今春汇总新资本主义执行计划，通过七国集团（G7）峰会等引领面向资本主义变革的全球讨论。

围绕核裁军，岸田宣布将升级其担任外相时牵头设立、拥核国家与无核国家专家讨论核裁军措施的“贤人会议”，在各国政治领导人的参与下设立“实现无核武世界的国际贤人会议”，年内将在广岛召开首次会议。

据共同社说，岸田提及将探讨包括对敌基地攻击能力在内强化现实防卫力。关于修改《宪法》，他期待在国会积极讨论。

据卖新闻说，日本国会今天开议，会期将进行至6月15日，为期共150天。

据中央社今天引述消息报道称，日本首相岸田文雄今天在国会发表上任后首次施政方针演说，提及今年是日本与中国建交50周年，盼与中国建立安定的关系。

岸田下午在众议院发表首次施政方针演说，他表示，今年是日本与中国建交50周年，盼与中国建立具建设性且安定的关系。