朝鲜频繁发射导弹 吓唬亚太神经紧张？

据韩国军方17日透露说，当天上午朝鲜从首都平壤的顺安国际机场附近向东面的日本海发射了2枚可能为短程弹道导弹的飞行物。共同社说，日本防卫相岸信夫向媒体称是2枚弹道导弹，并透露已通过北京的大使馆渠道向朝鲜提出抗议。这是本月以来朝鲜第4次发射弹道导弹，频度实属罕见。法新社引述批评称，朝鲜昨天与中国恢复铁路跨境贸易，「这个时间点表明北京不仅仅是平壤挑衅行为的共谋，中国还在经济上支持朝鲜，并在军事上协同合作。」

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路透社今天也引述韩国军方消息，指朝鲜周一从首都平壤的一个机场发射了两枚疑似短程弹道导弹，这是朝鲜本月第四次试射。

日本政府也通报了这次发射，内阁官房长官松野博一谴责此举是对该地区和平与安全的威胁。

就朝鲜发射导弹一事，中国外交部新闻发言人赵立坚今天表态称，敦促各方着眼于朝鲜半岛和平稳定大局。

中国方面没有提及所说各方细节。

路透社说，拥有核武器的朝鲜在不到两周时间里，还进行了另外三次导弹试射，这样的试验频率非同寻常。其中两次发射的是单枚“高超音速导弹”，能够在发射后进行高速机动；第三次是在上周五，发射了两枚铁路机动短程弹道导弹。

韩国参谋长联席会议在声明中说，周一的发射似乎涉及从平壤顺安机场向东发射的两枚短程弹道导弹。

朝鲜曾在2017年利用该机场试射火星-12中程弹道导弹。

报道引述首尔的韩国外国语大学教授Mason Richey说，试射的频率以及发射地点的多样性表明，朝鲜有足够的导弹，可以放心用于试验、训练和展示，并通过强调其导弹部队的数量，有助于使人更加相信其威慑力。

朝鲜自2017年以来没有测试过远程洲际弹道导弹或核武器，但在2019年无核化谈判停滞后，便开始公布和测试一系列新设计的短程弹道导弹。许多最新的短程弹道导弹，包括高超音速导弹，似乎是为了躲避导弹防御系统。朝鲜还誓言要追求战术核武器，这可能使它能够在这种短程弹道导弹上部署核弹头。

最近的试射行动引起了美国政府的谴责和对话呼吁。美国政府已对朝鲜发射导弹实施了新的制裁，并正在推动采取更多制裁。朝鲜一系列的试射促使美国拜登政府于上周三对平壤实施制裁，并呼吁联合国安理会将数名朝鲜人和实体列入黑名单。

朝鲜为导弹试验辩护，称其拥有自卫的主权，并指责美国故意藉由新的制裁措施使局势升级。

朝鲜频繁试射导弹，并选择与中国恢复铁路货运交流，中国没有制衡朝鲜威胁亚洲地区安全，据法新社今天引述首尔梨花女子大学教授李雷夫报道称，「在一连串飞弹试射之际，朝鲜透过火车恢复与中国的跨境贸易。」首尔梨花女子大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）说：「这个时间点表明北京不仅仅是平壤挑衅行为的共谋，中国还在经济上支持朝鲜，并在军事上协同合作。」

据法新社说，朝鲜再度试射导弹似乎是再次向美国传达讯息，平壤不会容忍任何侵害朝鲜自卫权利的意图。

南韩智库韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）北韩专家洪敏（Hong Min，音译）说：「北韩似乎是针对美国的制裁传达一个讯息…北韩示意即便有批评声浪，北韩仍将继续进行试射。」

而前一天，联合新闻通讯社 （Yonhap）报导说，北韩一列货运列车通过鸭绿江大桥，抵达中国丹东，象徵中国与北韩恢复了因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而中断了一年多的陆地贸易。

首尔梨花女子大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）说：「在一连串飞弹试射之际，北韩透过火车恢复与中国的跨境贸易。」

「这个时间点表明北京不仅仅是平壤挑衅行为的共谋，中国还在经济上支持北韩，并在军事上协同合作。」

据路透社说，朝鲜在上个周五的发射演习中试射了铁路机动导弹。这是其本月的第三次武器试验，美国推动对朝鲜实施新制裁。

这次发射是自元旦以来的第三次，频率异常频繁。朝鲜官方媒体报导说，前两次是“高超音速导弹”，能够在发射后进行高速和机动操作。就在这次试射之前的几个小时，平壤抨击美国因之前的一系列试射而推动联合国的新制裁是一种“挑衅”，并警告称将作出强烈反应。