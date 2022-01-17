汤加火山爆发：本国电力供应和通讯遭受重大破坏

南太平洋海底火山爆发已经对附近的汤加王国造成严重破坏，并在环太平洋多地引发海啸警报，多国已经对此作出反应。日本、美国多地观测到海啸，其中日本有近23万人需要避难。新西兰及澳洲则派出侦察机前往汤加监察和评估破坏程度。

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火山爆发已经令这个太平洋岛国大范围被火山灰覆盖，电力供应和通讯受到严重影响，并且在遭受海啸袭击一天后仍然未能与外界恢复通讯联络。

红十字会与红新月国际联合会（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，简称IFRC）向BBC表示，汤加国可能有多达8万人受到影响。

新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，海啸造成了“重大破坏”。至目前为止，未有死亡报告。

不过，各方面的信息仍然比较少。中国外交部表示，驻汤加使馆已经第一时间启动应急预案，目前未有中国公民伤亡的报告。

各方信息显示，此次灾害将给汤加王国造成重大经济损失。

急需援助

新西兰国防军（The New Zealand Defence Force）在推特（Twitter）上发帖称，已经派出一架飞机“协助该地区和地势较低岛屿进行初步影响评估”。

IFRC斐济分部的凯蒂·格林伍德（Katie Greenwood）表示，当地急需援助。

“我们怀疑，汤加国可能有多达8万人受到爆发本身或者爆发引起的海啸和洪水影响，”她说。

“这对人们来说是一场震动，我们确实为那些外岛感到担忧，我们非常希望听到人们的消息。”

这座海底火山在1月15日再次喷发，火山灰直冲天际，触发汤加国1.2米（4英尺）高的巨浪警报。爆发的声响巨大，以至于在离汤加约2383公里（1481英里）远的新西兰都能听到。