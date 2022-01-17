韩国军队研判朝鲜射弹或意在提高连射精准度

朝鲜17日从平壤发射2枚弹道导弹后，韩国军队分析认为朝鲜这么做很大程度上是想提高连射能力和命中精度。

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韩联社报道，朝鲜军队17日上午8时50分和54分许在平壤顺安机场一带朝着东北部海域发射2枚疑似近程弹道导弹的飞行器。军方提前察觉到朝方发射导弹的迹象并做好应对准备。

值得一提的是，朝鲜所射2枚导弹的发射时间差为4分钟，比14日发射2枚朝版“伊斯坎德尔”（KN-23）导弹的11分时间差明显缩短。韩国军队研判朝鲜此次发射的导弹射程约为380公里，飞行高度达到42千米，最大飞行速度5马赫，射程、射高、射速都与14日所射导弹类似。韩国军队还研判此次发射很可能动用了导弹发射车。

朝军拥有连射能力的导弹有KN-23近程弹道导弹、KN-24朝版“伊斯坎德尔导弹”、KN-25超大型多管火箭炮。韩国军队部分意见认为，考虑到朝鲜上周发射了KN-23导弹，此次发射KN-25或KN-24的可能性更大。

KN-25的口径为600毫米级，若从平壤发射，打击范围覆盖忠清南道鸡笼台的韩国陆海空三军总部，若从靠近停战线的黄海道发射，射程覆盖庆尚南道星州郡的驻韩美军“萨德”基地。这是一种在飞行末段略有“水平滑翔二次爬坡”特点的近程武器。连射速度越快，留给韩国军队的反应时间就越短。

据悉，此次导弹试射瞄准的是位于咸镜北道吉州郡舞水端里近海的一座无人岛，和14日从平安北道义州的火车上发射的2枚“KN-23”近程导弹的靶标相同。平壤顺安机场与靶标的直线距离在370到400公里之间。

部分观点还指出，不排除朝鲜此次发射朝版“陆军战术导弹”（ATACMS）的可能性。该这种导弹由装有2根发射管的履带式或轮式车辆进行机动发射，潜伏在隧道和丛林中的发射车驶出开阔地发射后，快速转移到隐蔽地点。