朝鲜导弹发射愈发技术跃进

朝鲜官方媒体朝中社(KCNA)周二报导称，朝鲜周一发射了战术制导导弹，这是朝鲜最近一系列导弹试验中的最新一次，突显出朝鲜正在不断发展其导弹计划。路透社说，这是朝鲜在2022年进行的第四次导弹测试，之前有两次试射为能够在升空后高速飞行与运作的“高超音速导弹”，上周的另一次测试则是从火车车厢发射两枚短程弹道导弹(SRBM)。

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路透社今天报道称，朝鲜试射战术制导导弹，导弹武器又见进化迹象。根据韩国军方周一报告，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚短程弹道导弹。这两枚导弹飞行了380公里左右(236英里)，最大高度42公里(26英里)。

朝中社称，朝鲜国防科学研究院(Academy of Defence Science)在朝鲜西部进行了一次战术制导导弹试射，该系统在东海岸附近海域“精准击中了一个岛屿上的目标”。但没有详细说明。

朝中社称，“此次试射的目的是严格地评估正在生产和部署的战术制导导弹，并验证该武器系统的精准度。”朝鲜官方说，这“证实了正在生产的这套武器系统的准确性、安全性和效能。”

朝鲜这一连串不寻常的快速试射引发美国的谴责，并推动联合国对朝鲜实施新制裁；平壤则警告表示将采取更强有力的行动，使人们担心会回到2017年“火与怒”的互放狠话威胁的时期。美国国务院在与韩国和日本通话后表示，美国朝鲜事务特使金星容呼吁平壤“停止其非法和破坏稳定的活动，”并重新展开对话，并表示他对 “无先决条件”的会晤持开放态度。

韩国国防部周二表示，将朝鲜的所有导弹试射视为“直接和严重的威胁”，但韩国军方有能力侦测并加以拦截。

据路透社，联合国发言人Stephane Dujarric也表示朝鲜的测试“愈发令人担忧”，并呼吁各方重返谈判桌，以化解紧张局势并促进“极可验证的朝鲜半岛无核化。”