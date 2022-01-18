阿布扎比遭“千里空袭”：也门胡塞军轰炸的UAE石油重镇

“国际油价又将因为波湾动乱而进一步飙高？”领导中东油国阿拉伯联合酋长国阿布扎比周一突遭“战争空袭”，一批自称是也门胡塞军（Houthis）的武装无人机，17日上午在距离也门大本营东北超过1,000公里的阿布扎比工业城（ICAD）突袭轰炸，其目标精准锁定工业区内、由阿布扎比国家石油公司（ADNOC）运作的输油管道设备，引爆至少3辆油罐车，当场炸死3名外籍移工。

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攻击行动结束后，千里之外与海湾阿拉伯国家联军交战于也门内战的胡塞军，也振奋地宣称这是“复仇UAE空袭的远征胜利”，因为此行动不仅再次证明从地方民兵发迹的胡塞军，已在8年多国内战中，发展出成熟的跨境打击武力；在连续多年空袭邻近的沙特阿拉伯后，胡塞军的土制无人机装备，也是第一次直袭UAE本土、成功跳岛轰炸重要的石油能源基地。

胡塞军对阿布扎比的空袭，不仅让UAE上下难堪震怒，对于飙涨中的国际油价、以及正在举办世界博览会并是重要欧亚非航空枢纽的迪拜来讲，都是相当骇人、且恐造成连锁效应的重大威胁发展。因此UAE的联邦政府，17日深夜也紧急致电美国国务卿布林肯，除了愤怒地要求美方应立即把胡塞军列回“国际恐怖组织名单”之外，海湾阿拉伯诸国也非常怀疑：

发动攻击的主谋者，或许并不真的来自也门，而是向胡塞军“借名杀人”的伊朗？

阿布扎比政府表示：这起“胡塞军攻击”的空袭事件，发生在1月17日上午10点左右，阿布扎比工业城第3期的港湾储油－输油基地，突然遭到一架“不明无人机”自爆突袭，当场引爆至少3辆ADNOC所属的油灌车，并破坏了当地至少一座港区储油槽——尽管工业城内的爆炸火势，已于周一稍晚被紧急扑灭，但现场至少6人重伤，另外还有2名印度移工、1名巴基斯坦移工，一共3人惨被炸死在空袭现场。