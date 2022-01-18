沙特联军空袭也门胡塞武装据点

阿布扎比遭“千里空袭”：也门胡塞军轰炸的UAE石油重镇

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Des habitants de Sanaa inspectent les décombres de bâtiments endommagés par les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, mardi 18 janvier 2022
Des habitants de Sanaa inspectent les décombres de bâtiments endommagés par les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, mardi 18 janvier 2022 © HANI MOHAMMED / AP
作者： 法广
5 分钟

“国际油价又将因为波湾动乱而进一步飙高？”领导中东油国阿拉伯联合酋长国阿布扎比周一突遭“战争空袭”，一批自称是也门胡塞军（Houthis）的武装无人机，17日上午在距离也门大本营东北超过1,000公里的阿布扎比工业城（ICAD）突袭轰炸，其目标精准锁定工业区内、由阿布扎比国家石油公司（ADNOC）运作的输油管道设备，引爆至少3辆油罐车，当场炸死3名外籍移工。

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攻击行动结束后，千里之外与海湾阿拉伯国家联军交战于也门内战的胡塞军，也振奋地宣称这是“复仇UAE空袭的远征胜利”，因为此行动不仅再次证明从地方民兵发迹的胡塞军，已在8年多国内战中，发展出成熟的跨境打击武力；在连续多年空袭邻近的沙特阿拉伯后，胡塞军的土制无人机装备，也是第一次直袭UAE本土、成功跳岛轰炸重要的石油能源基地。

 

胡塞军对阿布扎比的空袭，不仅让UAE上下难堪震怒，对于飙涨中的国际油价、以及正在举办世界博览会并是重要欧亚非航空枢纽的迪拜来讲，都是相当骇人、且恐造成连锁效应的重大威胁发展。因此UAE的联邦政府，17日深夜也紧急致电美国国务卿布林肯，除了愤怒地要求美方应立即把胡塞军列回“国际恐怖组织名单”之外，海湾阿拉伯诸国也非常怀疑：

发动攻击的主谋者，或许并不真的来自也门，而是向胡塞军“借名杀人”的伊朗？

阿布扎比政府表示：这起“胡塞军攻击”的空袭事件，发生在1月17日上午10点左右，阿布扎比工业城第3期的港湾储油－输油基地，突然遭到一架“不明无人机”自爆突袭，当场引爆至少3辆ADNOC所属的油灌车，并破坏了当地至少一座港区储油槽——尽管工业城内的爆炸火势，已于周一稍晚被紧急扑灭，但现场至少6人重伤，另外还有2名印度移工、1名巴基斯坦移工，一共3人惨被炸死在空袭现场。

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