英外相抵达澳洲 英澳周五举行外长防长“2+2”会谈

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）1月19日抵达澳大利亚展开她本周对澳洲的访问。英国和澳大利亚将于周五在悉尼举行自新冠疫情爆发以来两国外长和防长的首次面对面“2+2”会谈。

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英国外交部周二通过声明介绍称，“特拉斯今天开始对澳大利亚进行正式访问的第一站，利用她的行程关注经济、安全和技术利益，以及站起来反对恶意侵略者”。英国国防部长本·华莱士将与特拉斯稍后一起在悉尼与澳大利亚外长玛丽斯·佩恩和国防部长彼得·达顿举行会谈。

英方的声明指出，两国部长们将讨论安全和防御能力，在澳英美三边安全协议（AUKUS）的基础上，承诺应对国家和混合型威胁，并共同支持海上安全。英方表示，“这次访问是在面对俄罗斯日益增长的侵略，其正在发动破坏稳定和威胁其主权邻国乌克兰的侵略，以及印太地区日益增长的威胁的情况下进行的。它也是在汤加救援工作的关键日子里进行的，因为英国与澳大利亚和新西兰的同行紧急合作，支持那些受影响的人。”

特拉斯称，“在恶势力威胁全球和平与稳定的情况下，像英国和澳大利亚这样的亲密盟友在捍卫自由和民主方面表现出强烈的警惕性是至关重要的。英国、澳大利亚和美国之间的三边安全协议伙伴关系清楚地表明，我们将如何捍卫我们的价值观，保护贸易路线和增加整个印太地区的稳定。”她介绍说，“在澳大利亚期间，我将加强我们的经济、外交和安全联系，使我们的国家更安全、更有竞争力，以便作为我们‘自由网络’的一部分赢得思想的斗争。”

据悉，特拉斯还将同意与澳大利亚进行更密切的合作，旨在为印太地区国家增加“诚实和可靠的”基础设施投资机会，“结束在能源、投资和技术领域对恶意行为者的战略依赖”。本·华莱士称，“英国和澳大利亚拥有最古老和最强大的国防和安全联盟之一。我们并肩作战和演习，继续合作促进稳定，并与我们志同道合的盟友一起正面应对我们的共同威胁。”

澳洲外长佩恩就即将与英方举行的会议表示，鉴于 “国际环境正变得更加复杂和具有挑战性”，会谈将考虑两国如何能够加强战略联系。她称，“澳英2+2会谈（AUKMIN）展示了澳大利亚和英国之间牢固的伙伴关系，其基础是共同承诺采取实际行动，加强印太地区的主权、复原力和繁荣。”

澳防长达顿指出，会谈将考虑如何加强双方在国防能力、网络安全、关键技术、威慑和基础设施可持续投资方面的合作。他说，“我曾多次与国防大臣华莱士交谈，但这次访问将标志着他和我的第一次面对面会面，我非常期待。”

达顿续指称，“随着与美国在三边安全协议下合作，我们正在推进澳大利亚购买核动力潜艇的计划。但我们在许多其他合作领域也取得了良好的进展，例如在人工智能、量子技术、网络和海底能力方面。”