四方对话第二次峰会或于5月举行 美日新设经济版“2+2”会谈

美国总统拜登1月21日与日本首相岸田文雄举行了视频峰会。拜登在会上接受了于今年上半年访问日本的邀请。届时，美日印澳四方安全对话（Quad）预计将在日本举行第二次领导人峰会。会议预计在5月21日或之前举行的2022年澳洲联邦大选结束后进行。拜登和岸田还在峰会上同意美日间确立经济版“2+2”会谈机制，以在供应链和技术开发方面加强合作。经济版“2+2”会谈将由美国国务卿、商务部长和日本外务大臣、经济产业大臣参加。

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拜登和岸田会谈后发表的美日联合声明就印太问题指出，“两位领导人继续致力于与印太地区及其他地区的盟友和伙伴密切合作。拜登总统和岸田首相重申了他们对东盟中心地位的支持，并决心加强我们在东南亚的合作。两位领导人强调了四方安全对话：澳大利亚、日本、印度和美国作为促进一个自由和开放的印太地区的关键论坛的重要性，并决心确保四方安全对话在诸如应对新冠疫情、气候和清洁能源以及基础设施等领域取得实际成果。”

声明称，“拜登总统欢迎岸田首相邀请他在2022年上半年的下一次四方安全对话领导人峰会期间访问日本。两位领导人注意到汤加在最近的火山爆发和海啸之后的严峻形势，强调了共同努力的重要性，以及与包括澳大利亚、法国和新西兰在内的其他太平洋伙伴合作，为该地区这次和未来的人道主义灾难提供任何必要的支持。”

据《印度斯坦时报》援引知情官员的话报导，四方安全对话已经宣布，第二次领导人峰会将在5月澳洲联邦大选后举行。只有在确定了对所有与会领导人都方便的日期之后，日本才会向三国发出正式的邀请。四国外长及官员也可能通过会议为峰会提前制定议程。

此外，美日声明还表示，“两位领导人决心加强美国和日本之间的经济联系。拜登总统和岸田首相注意到在2021年4月宣布的竞争力与韧性（CoRe）伙伴关系下取得的进展，成立了一个新的部长级经济政策协商委员会（经济‘2+2’会谈），以跟踪和推动经济合作，加强印太地区和世界基于规则的经济秩序。”

声明称，“两位领导人肯定了美国在印太地区经济领导地位的重要性，拜登总统承诺将加强这种领导地位。为此，岸田首相表示强烈支持拜登总统提出的印太经济框架，并承诺与美国密切合作，在印太地区为该倡议争取支持。”