民调：85%日本人认为日中关系不佳 对美国“亲近感”创历史新高

自东京方面消息，日本内阁府1月21日公布的外交问题民意调查结果显示，认为日中关系“并不良好”和“不太良好”的受访者合计达到85.2%，较2020年上次调查增加了3.4个百分点。对美国“感到亲近”的民调比例上升到88.5%的历史最高水平，反映出日美盟友之间在安全和经济等领域的关系近来得到加强。

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这是日本内阁府就外交问题对全国3000名18岁及以上的日本国民进行的民调，调查时间为2021年9月30日至11月7日，有效回复数1701人，回复率达到56.7%。日本内阁府介绍称，考虑到新冠病毒感染情况，为了避免调查员和目标人群之间的接触，调查是通过邮寄方式进行的民调。

据共同社报导，今年9月将迎来日中邦交正常化50周年，该结果反映出在国民意识方面也看不到关系改善的迹象。认为日美关系“良好”和“还算良好”的受访者合计91.3%，创历史新高，较2020年上次调查增加了5个百分点。报导引述日本政府相关人士分析称，“鉴于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边接连有中国公务船驶入日本领海等，“担忧中国的霸权主义行动是背景原因”。该人士指出，“着眼于中国，对日美同盟重要性的理解加深。”

调查结果显示，回答对中国“没有亲近感”和“相对没有亲近感”的受访者增加了1.7个百分点，合计79.0%。不过，认为日中关系的发展“重要”和“还算重要”的增加了0.5个百分点，合计高达78.7%。认为日中关系“良好”和“还算良好”的受访者减少2.6个百分点，合计14.5%。

日俄关系方面也减少4.3个百分点，合计仅20.6%。日韩关系方面增加2.0个百分点至18.6%。隔年实施调查的日印关系方面，比2019年增加10.5个百分点，合计74.1%，和日美关系一样创新高。

对美国“感到亲近”的日本人比例上升到88.5%的历史最高水平，这一数字较2020年上次调查上升了4.5个百分点。自1975年以来，类似的日本外交事务民意调查一直在进行。关于对美国的亲近感的问题首次出现在1978年的调查中。

最新的调查还显示，高达98.2%的人认为日美关系“还算重要”或“重要”，也创下了历史新高。日本外务省一位官员告诉记者称，这一结果“反映了日美关系的良好状况”。该官员补充说：“日本政府一直在进一步加强与美国的联盟关系，以及与（美国总统）拜登政府在国家安全、经济和人民互动等多个领域的合作。”