礼盒暗藏玄机 日本驻韩大使退还文在寅赠送的春节贺礼

韩国总统文在寅夫妇向外国使节赠送的春节礼盒

自东京方面消息，韩国总统文在寅夫妇向各国大使赠送农历新年的春节贺礼，盒子上绘有日韩主权争议岛屿竹岛（韩国称独岛）的图案。日本政府相关人士1月21日透露，该礼盒也送到了日本驻韩国大使相星孝一处。

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据共同社报导，日本驻韩大使馆拒收礼盒并退还。据称，日本为此已向韩方提出强烈抗议，再次传达了日本政府关于竹岛主权的立场。据悉，韩国总统会在春节和中秋节“秋夕”之际向国内各方及海外驻韩官方和民间相关人士赠送各地特产，本次赠送对象约有1.5万人。

围绕竹岛，日本外相林芳正在17日的外交演说中主张主权。韩国外交部当天提出强烈抗议并严正要求立即撤回言论，主张称“独岛在历史、地理和国际法上都是明确的韩国固有领土”。

此外，据塔斯社报导，俄罗斯政府就计划在由俄方实际控制的南千岛群岛（日本称北方四岛）设置的免税特区，已开始呼吁中国和韩国投资。虽然要求俄方返还领土的日本以第三国等投资会使领土问题复杂化为由提出反对，但俄方力争早日实现此事，在俄罗斯国家杜马启动了法律修正案的审议。

俄总统普京在去年9月的经济论坛上表示将在特区对各国企业实施优惠政策，并对水产业和旅游业寄予期望。特区将免除关税和增值税，企业所得税和资产税也可享受20年免税，还减免社保负担。

共同社指出，日本政府力争在无碍本国法律立场的制度下开展日俄共同经济活动，对基于俄罗斯法律的特区持反对立场。日俄交涉目前处于停滞状态，俄方开始对来自第三国的投资表示期待。