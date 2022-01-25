法国游客以“间谍罪”在伊朗被判8年徒刑

伊朗法院25日宣判法国公民布里埃（Benjamin Briere）间谍罪成，判处8年8个月监禁。布里埃的代表律师批判审讯过偏激，司法程序高度政治化。他的家人谴责这是一场政治判决；律师希望法国政府能够介入，采取措施将他接回法国。

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布里埃现年36岁，一直说自己是旅游者。根据伊朗活动人士透露的消息，他于上个周四在东北地区的马什哈德的法庭出庭，听证会不对外开放。

布里埃的姐姐布兰丁·布里埃尔认为她的哥哥就是“政治人质”。 她对记者表示：“很明显，这对伊朗来说是一次有用的政治审判，它向法国政府发出了一个信息”。

伊朗共扣押了十多名西方护照持有者，其中大部分是双重国籍，非政府组织谴责这是一种旨在让外国势力让步的劫持人质政策。 在监狱或软禁中，他们的罪名很荒谬，例如间谍活动或攻击国家安全罪。

根据目前掌握的情况，本杰明·布里埃尔是唯一一个在伊朗被拘留但又没有伊朗护照的西方人。

自 2020 年 5 月以来一直被关押，当时他在土库曼斯坦 -伊朗边境附近的沙漠中驾驶直升机（一种用于获取航拍或运动图像的遥控微型直升机）被捕。他被指控从事针对伊斯兰共和国的间谍活动和宣传活。

他还被控间谍罪及“宣扬违反制度”罪，被判8个月的监禁；但一直否认控罪。布里埃此前正绝食抗议，其家属忧虑他的精神及肉体健康情况，布里埃的代表律师发声明指，裁决是纯粹的政治操作，当事人从未受惠于公平审讯过程，形容审讯是一场“闹剧”。

伊朗的司法部未有作出回应，而法国外交部亦未采取即时行动。布里埃的案件审理之际，是美国及包括法国在内核协议缔约国在内的国家，正尝试与伊朗重返核谈判，有人权组织指控伊朗，以布里埃等人作为政治犯，令其他国家让步。而伊朗革命衞队成员近年已拘捕超过10名持双重国籍人士或外国公民，当中大部分被控与间谍或安全相关的控罪。