劫狱IS成员投降 库尔德为首军事同盟称已完全掌控

激进圣战团体伊斯兰国在叙利亚东北部劫狱，战斗进入第6天。库尔德族领导的军事同盟叙利亚民主力量26日表示，所有恐怖分子投降，已完全掌控格韦兰监狱。

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独立新闻媒体“中东之眼”（Middle East Eye）报导，叙利亚民主力量（SDF）发言人夏米（Farhad Shami）推文称：“‘民族追击行动’（Peoples’ Hammer Operation）以我方完全掌控格韦兰监狱（Ghwayran prison）告终。”

伊斯兰国（IS）战士20日以两部装满炸药的车辆冲撞哈塞克巿（Hasakah）该监狱，引发战斗，连日激战据报造成数百人死亡，为IS的哈里发国近3年前在叙利亚境内遭到击溃以来最大规模攻击行动。

据悉，格韦兰监狱关押约3500名疑似IS成员。SDF于2018年底、2019年初在美军支援下清除IS残馀势力时俘虏这些人。

叙利亚民主力量媒体中心26日稍早指出：“被迫投降的恐怖分子已经增至约1000人。”

报导指出，叙利亚民主力量持续在叙利亚东北部哈塞克省、代尔祖尔省（Deir Ezzor），以及北部拉卡省（Raqqa）展开大规模肃清IS残馀的行动。

不过，被押为人质、数以百计的未成年人截至目前命运未卜。

于2018至2019年IS遭到击溃之际被捕的约700名儿童也遭关押格韦兰监狱。他们据报在这场战斗中被IS分子押为人质。叙利亚民主力量在声明中没有揭露他们是否安全。

总部设在叙利亚东北部的新闻和研究机构罗贾瓦资讯中心（Rojava Information Center）研究员摩尔（Clara Moore）告诉中东之眼：“过去几天监狱内情况不明，我们只知道里头约有650名未成年人，有传闻也有照片证实他们当中有人受伤，也可能死亡。”

住在距离监狱不远处的哈塞克省萨利希耶县（Salihiye）居民苏莱曼（Aziz Suleiman）表示，未成年人被押为人肉盾牌的情况尚未解除。

他说：“那群儿童的处境还是跟之前一样，不过有在谈判放人。儿童在一小撮伊斯兰国战士手上，我觉得有可能接下来数个小时内也将获释。因为那些人只能向安全部队投降，别无其他选择余地。”