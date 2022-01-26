澳反对党领袖：即便政党轮替，与中国仍将是一种困难的关系

2022年澳大利亚联邦议会选举定于5月21日前举行，下一届总理预计将在现任的莫里森总理（Scott Morrison）和反对党工党领袖阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）中产生。阿尔巴尼斯25日在澳大利亚国家新闻俱乐部发表谈话时表示，即便该党执政，与中国之间的关系仍将困难重重。

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莫里森是自2013年以来澳洲保守派联盟的第三位总理，当时阿尔巴尼斯是工党政府的副总理，在选举结束后下台。阿尔巴尼斯周二在澳洲国家新闻俱乐部发表的讲话，被认为是在5月的选举前举行的一次非正式竞选活动。莫里森将于下周二在该俱乐部发表讲话。

在他发表讲话后的媒体问答环节中，澳洲天空新闻台的记者向阿尔巴尼斯提问称：“阿尔巴内斯先生，如你所知，在与中国的关系方面，至少可以说，这几年来一直很不稳定。如果你们赢得政府，你是否相信与北京的关系可以重启？你上任后会做的第一件事是什么？例如，你会派外交部长去北京吗？”

阿尔巴尼斯回答说：“我认为出发点是，无论谁执政，这都将是一种困难的关系。这将是困难的，因为中国的姿态已经改变。改变的是中国，而不是澳大利亚。这一点需要被承认，我们需要做出相应的调整。中国在该地区的地位更加靠前。而这需要我们调整方法。因此，我不责怪（莫里森）政府，也从未责怪过政府，因为目前的情况。不过，我希望的事情之一是，你可以有一个在维吾尔人、香港、台湾、南中国海和人权问题上完全相同的澳大利亚政策，但仍然拥有霍华德政府（John Howard）拥有的、在该地区很重要的经济关系。”

阿尔巴尼斯说：“中国的崛起是我们时代的一个事实。中国让数亿人摆脱了贫困，应该得到很大的赞扬。他们已经实现了这一点。这是一个伟大的经济成就。在人类历史上，我们从来没有见过这样的情况。但这给我们带来了政治上的挑战，当然，这也是我们贸易关系的一个机会。这并不意味着我们放弃外交。但我认为，美国政府把它归类为没有灾难的竞争时，说得最好。我们在本地区确实有竞争。”

阿尔巴尼斯补充说：“而我们作为一个民主国家与其他民主国家站在一起。我们捍卫我们的价值观。我们应该准备好在这些方面不做任何妥协。但我们也不应该参与到灾难中。我们应该尽可能地通过多边组织开展工作。我认为我们外交政策的三大支柱是与美国的盟友关系，与区域伙伴接触，以及参与多边论坛，如联合国及其机构。”

阿尔巴尼斯说：“但我认为，我们在该地区遇到的一个问题是，本届政府以他们的方式退出太平洋地区的援助是非常短视的。如果澳大利亚和民主国家退出，你猜怎么着？还有其他国家可能想要填补这一空白。我们需要确保我们以符合我们国家利益的方式行事，继续前进。我认为我们可以做到这一点。但我不认为政府的改变会简单地改变这种关系。因为这只是我们必须要处理的事情。但我们必须以成熟的方式处理它，而不是为了挑衅而挑衅，以表明国内政治观点。我们需要明白，国内也有后果。”