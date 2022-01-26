白宫: 哈里斯无计划在洪都拉斯会见赖清德

洪都拉斯新总统希奥玛拉·卡斯特罗1月27号周四就职，美国副总统哈里斯将率团代表拜登总统前往参加。洪都拉斯为台湾邦交国，台湾副总统赖清德亦率团参加就职典礼。

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据美国之音报道，哈里斯副总统是否将与赖清德会面，一位资深官员回应，副总统没有计划在访洪都拉斯期间与台湾副总统会面。

卡斯特罗在2021年11月大选中胜出，成为该国首位女总统。她在竞选中曾表示，如果当选将转而承认北京，终止与台湾的正式邦交关系。

台湾目前有14个邦交国。卡斯特罗当选之后，她的助手诺埃(Hugo Noe)说，将考虑美国态度，以及对洪都拉斯跟美国双边关系的影响之后，再做决定。

美国副总统办公室声明说，哈里斯副总统去年12月10号与卡斯特罗通过电话，商讨促进美国与洪都拉斯之间的经济成长、对抗腐败，以及解决移民的根本问题。

美国国务院负责西半球事务的助理国务卿布莱恩·尼科尔斯(Brian Nichols)曾表示，不论谁当选，美国都希望洪都拉斯与台湾保持外交关系。

台湾副总统赖清德1月25号抵达洛杉矶，美国在台协会(AIT)主席莫健(James Moriaty)登机迎接，预计停留24小时，26号前往洪都拉斯，台湾驻美代表萧美琴将陪同前往。