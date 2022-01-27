朝鲜又发疑似导弹刺激各方神经 美国谴责

韩国军方今天报告，朝鲜当天上午8时许在咸镜南道咸兴一带向东部海域发射2枚疑似近程弹道导弹的飞行器。这是朝鲜年初以来第6次射弹，也是25日发射疑似巡航导弹的2枚导弹后时隔两天再次进行武力示威。联参表示，目前军方密切关注相关动向，保持戒备态势。军方正在分析该飞行器的射程和射高等参数。 美国今天对朝鲜一连串发射表示谴责。

广告 继续浏览后续

据韩联社消息说，朝鲜今天向东部海域发射疑近程导弹的飞行器。朝鲜先后于5日和11日从慈江道一带向半岛东部海域各发射了1枚自称为“高超音速导弹”的弹道导弹，14日在火车上发射2枚有朝版“伊斯坎德尔”之称的“KN-23”，17日在平壤顺安机场发射2枚被称为朝版“陆军战术导弹”（ATACMS）的“KN-24”。

该报道称，新年伊始朝鲜接连射弹，美国已提出了单独实施对朝制裁。但朝鲜暗示重启核试验或发射洲际弹道导弹（ICBM），持续进行武力示威。

据路透社今天报道，朝鲜向其东海岸附近海域发射了疑似两枚弹道导弹，这是本月朝鲜进行的第六轮导弹试射。美国对此表示谴责。

据分析人士称，这一系列试验使本月成为有史以来朝鲜发射导弹次数最多的月份之一，年初朝鲜便搞了一次令人眼花缭乱的新型实用武器展示。

报道引述韩国联合参谋本部消息称，侦测到当地时间上午8点(2300GMT)左右从朝鲜东海岸咸兴市附近发射了两枚疑似弹道导弹。发射物飞行约190公里，高度达到20公里。

根据首尔梨花女子大学国际事务教授Leif-Eric Easley说，“(金正恩)政权正在发展令人印象深刻的多样化进攻性武器，尽管其资源有限且经济面临严重挑战。” Leif-Eric Easley认为，某些试射是为了发展新的能力，特别是躲避导弹防御系统的能力，而其它发射则是为了展示朝鲜已部署的导弹力量已经准备充分而且用途广泛。首尔梨花女子大学国际事务教授Leif-Eric Easley还说，“一些观察人士认为，金氏政权频繁发射导弹是为了引起人们的注意，朝鲜在其认为的与韩国的军备竞赛中正努力奔跑。”

在周二联合国裁军会议上讲话时，朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松(Han Tae Song)指责美国举行数百次“联合军事演习”、将高科技攻击性军事设备运进韩国，并把战略核武器运进该地区。朝鲜指控，“(这)严重威胁朝鲜的安全。”

美国国务院发言人谴责朝鲜发射导弹违反了联合国安理会的多项决议，对邻国和国际社会构成威胁。这位发言人说，美国仍致力于通过外交途径，并呼吁朝鲜进行对话。和最近的其他测试一样，美国的印太司令部表示，这次发射破坏稳定，但没有对美国领土、人员及盟友构成直接威胁。

日本内阁官房长官松野博一在新闻发布会上表示，朝鲜最近在核和导弹技术方面的“显著发展”不容忽视。

路透社说，韩国总统府在一份声明中表示，韩国国家安全委员会召开了紧急会议，并在会上表示，朝鲜的导弹发射“非常令人遗憾”，违背了该地区和平与稳定的呼吁。