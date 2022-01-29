日英就英国首相约翰逊2月访日展开协调

自东京方面消息，日英两国政府已为准备英国首相约翰逊（Boris Johnson）2月中旬访问日本，并与日本首相岸田文雄举行首脑峰会的方向，展开了最后协调。约翰逊预计计划将于2月15至16日对日本进行为期两天的访问。英日首脑将强化两国关系和在印太地区的合作进行商议。预计二人还将为推动日英早日缔结《互惠准入协定》(RAA)而加速谈判。相关人士在1月29日透露了该消息。

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据共同社报导，日英两国的新冠病毒奥密克戎毒株疫情没有平息，约翰逊因在防疫管制期间参加聚会争议而出现了要求其辞职的意见。根据疫情和英国政局，日程也可能出现变更。

报导指，若会谈得以实现，日英首脑将考虑到中国，对在东海和南海凭借力量单方面改变现状的尝试表示反对；还将就推进“自由开放的印度-太平洋”构想达成一致。预计岸田文雄会对英国派遣最尖端航母等加强参与印太地区的态度表示欢迎。英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母打击群去年在向印太地区部署时曾到访日本。

报导提及，英日两国希望缔结的《互惠准入协定》旨在简化因联合训练而在对方国家逗留之际的携带武器入境手续等。日本和英国去年10月为此启动谈判。日本在本月与澳大利亚签署《互惠准入协定》，把英国视作第二个签约国。

据日本外务省介绍，约翰逊若实现访日，将是其2019年出任首相后的首次。两国首脑上一次面对面会谈是去年11月在英国召开第26届联合国气候变化大会（COP26）首脑级会议之际举行的。

英国政府去年正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），想必约翰逊将寻求就这一事宜获得日方的进一步支持。预计约翰逊和岸田文雄还将讨论乌克兰危机。