日韩再就历史遗留问题申遗发生外交争执

自首尔方面消息，韩国外交部1月28日以发言人名义发表声明表示，日本政府不顾韩方多次警告，依旧决定为二战时期强征韩国劳工的现场——佐渡金山申请列入联合国教科文组织世界遗产名录，韩方对此深表遗憾，并严正敦促日方停止该举措。日本外交大臣林芳正当晚则在外务省透露称，已向韩方传达了拒绝的意向。

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日本首相岸田文雄星期五在首相官邸向媒体讲话宣布，决定今年为佐渡金山申遗，提前开始研讨是成功实现申遗的捷径。据韩联社报导，韩国外交部随后回应指，日本尚未落实在之前入遗的端岛（军舰岛）设置缅怀韩籍强征劳工信息中心的承诺，去年7月世界遗产委员会已就此深表遗憾。韩方强调，日本应首先切实兑现承诺。日本端岛等明治工业革命遗址2015年入遗，当时日本向国际社会承诺成立信息中心就强征事实广而告之。

据共同社周六报导，日外相林芳正28日晚，针对韩方发表声明要求停止推荐“佐渡岛的金山”申报世界文化遗产，透露称已向韩方传达了拒绝的意向。林芳正就申遗指出，与相关国家展开磋商受到鼓励。他称：“希望与韩国诚实对话，冷静并认真地进行讨论”。

据了解，佐渡金山位于新潟县佐渡市，在二战时期出产铜、铁、锌等战争所需物资，曾是朝鲜劳工被强迫劳动的地方。去年12月，日本文化厅文化审议会敲定佐渡金山作为申请入遗对象，韩国外交部发言人就此表示愤慨，并敦促日方立刻撤销该决定。

共同社说，为了合作应对中国和朝鲜的军事威胁，美国存在对日韩关系恶化的担忧。林芳正说明称正在与美国围绕申遗沟通看法。值得一提的是，日韩双方就历史遗留问题近年来争议不断，在韩国中左翼执政和日本中右翼执政的情况下由为易见。

日前，韩国总统文在寅夫妇向各国大使赠送农历新年的春节贺礼，盒子上绘有日韩主权争议岛屿竹岛（韩国称独岛）的图案。对此，日本驻韩大使馆拒收礼盒并退还。日本为此还向韩方提出强烈抗议，再次传达了日本政府关于该岛主权的立场。